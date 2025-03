Der Sportartikelhersteller Adidas zeigt deutliche Anzeichen einer erfolgreichen Neuausrichtung und belohnt seine Aktionäre mit einer substanziellen Dividendenerhöhung. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie, was einer bemerkenswerten Steigerung gegenüber den 0,70 Euro des Vorjahres entspricht. Diese Anhebung erfolgt nach einem Geschäftsjahr, in dem der Konzern wieder in die Gewinnzone zurückkehrte und einen Nettogewinn von 764 Millionen Euro verzeichnete - eine deutliche Verbesserung nach dem Verlust von 75 Millionen Euro im Vorjahr. Die operative Marge konnte ebenfalls signifikant verbessert werden und stieg von 1,3 Prozent auf 5,6 Prozent im Jahr 2024. Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft in Nordamerika, wo im Schlussquartal erstmals im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 15 Prozent erreicht wurde. Diese positive Entwicklung erfolgt nach der Beendigung der Partnerschaft mit dem Rapper Ye und dem erfolgreichen Abverkauf der Yeezy-Restbestände, die im Gesamtjahr 650 Millionen Euro zum Umsatz und 200 Millionen Euro zum operativen Gewinn beitrugen. Der Sportartikelhersteller sieht sich damit auf einem guten Weg, seine Mittelfristziele für 2026 zu erreichen.

Ambitionierte Wachstumsziele für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 hat der DAX-Konzern ambitionierte Ziele formuliert. Das Unternehmen strebt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an, nachdem im Vorjahr ein Plus von 12 Prozent (Yeezy-bereinigt 13 Prozent) erzielt wurde. Die Marke soll in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und China zweistellig wachsen. Der Betriebsgewinn soll auf 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro steigen, verglichen mit 1,337 Milliarden Euro im Jahr 2024. Bemerkenswert ist, dass der Verkauf von Yeezy-Restbeständen nun vollständig abgeschlossen ist und keine weiteren Umsatz- oder Gewinnbeiträge aus diesem Segment erwartet werden. Dies markiert den endgültigen Schlussstrich unter die Ende 2022 abrupt beendete Partnerschaft. Die aktuellen Geschäftsziele sollen das Unternehmen auf Kurs bringen, bis 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von jeweils 10 Prozent sowie eine Bruttomarge zwischen 50 und 52 Prozent zu erreichen - Kennzahlen, die laut Unternehmensführung Adidas wieder zu einem "gesunden Unternehmen" machen würden.

