Berlin (ots) -Die World Vapers' Alliance (WVA) hat einen offenen Brief (https://worldvapersalliance.com/wp-content/uploads/2025/03/Open-letter-TPD-Netherlands-proposal.pdf) an die künftige deutsche Bundesregierung veröffentlicht, in dem sie sich entschieden gegen die jüngsten Vorschläge für strengere Regulierungen von weniger schädlichen Nikotinprodukten ausspricht. Diese von den Niederlanden (https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/dutch-slam-commission-over-harmful-tobacco-delays/) angeführten und von einigen EU-Mitgliedstaaten unterstützten Vorschläge drohen jahrelange Fortschritte bei der Raucherentwöhnung durch sicherere Alternativen wie E-Zigaretten und Nikotinbeutel zunichte zu machen.Der offene Brief, unterstützt von über 100.000 Unterschriften (https://worldvapersalliance.com/every-life-counts/) besorgter Bürger aus ganz Europa, kritisiert Politiker dafür, wissenschaftliche Erkenntnisse und die öffentliche Meinung zugunsten fehlgeleiteter, prohibitionistischer Ansätze zu ignorieren.Michael Landl, Direktor der World Vapers' Alliance, erklärt:"Es ist alarmierend, dass Politiker bereit sind, die Gesundheit von Millionen Rauchern auf dem Altar der Ideologie zu opfern. Diese Vorschläge widersprechen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Tabakschadensminimierung. Geschmacksverbote und höhere Besteuerung werden die Raucherquoten nicht senken - sie werden Menschen zurück zu Zigaretten oder auf den Schwarzmarkt treiben. Das ist eine sich anbahnende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit."Landl fügt hinzu: "Die Tatsache, dass über 100.000 Bürger unsere Petition gegen diese Maßnahmen unterzeichnet haben, sollte ein Weckruf für Politiker sein. Wir fordern die neue Bundesregierung auf, sich für eine evidenzbasierte Politik einzusetzen, die Schadensminderung unterstützt. Bürger wollen Zugang zu sichereren Alternativen, nicht mehr Einschränkungen. Es ist an der Zeit, dass Deutschland eine Vorreiterrolle in der EU einnimmt und sich für eine Politik stark macht, die das Potenzial von diesen neuen Innovationen voll ausschöpft."Die WVA plädiert für einen ausgewogenen Ansatz, der Schadensminimierung, Verbraucher und evidenzbasierte Politik über Verbotspolitik stellt.Pressekontakt:Michael LandlLeiter World Vapers' Alliancemichael.landl@worldvapersalliance.comOriginal-Content von: World Vapers' Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160037/5983822