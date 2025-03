PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen trotz des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA verbessert. Im Februar stieg das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,4 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin am Mittwoch in Peking mitteilte. Die Stimmungsaufhellung kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang auf 50,7 Punkte erwartet.

Zu Beginn des Jahres war der Stimmungsindikator noch auf 51,0 Punkte gesunken und hatte sich nur knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten halten können. Werte oberhalb dieser Marke deuten auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Zuvor war bereits der vom nationalen Statistikamt des Landes ermittelte Indikator für die Stimmung im Dienstleistungssektor gestiegen. Am Wochenende war eine Zunahme um 0,2 Punkte auf 50,4 Prozent gemeldet worden. Während der staatliche Index des nationalen Statistikamts die Stimmung in eher großen und staatlichen Betrieben abbildet, hat der Caixin-Index die kleineren, privaten Unternehmen im Blick.

Auch die Stimmungswerte für Chinas Industriebetriebe hatten sich zuletzt verbessert und lagen jeweils knapp über der Expansionsschwelle. Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA greift Chinas Führung der heimischen Wirtschaft unter die Arme. Zum Auftakt des Pekinger Volkskongresses kündigte Ministerpräsident Li Qiang ein Wachstumsziel von fünf Prozent für dieses Jahr an. Peking unterstreicht auch mit anderen beim Volkskongress vorgestellten Maßnahmen, dass es die Wirtschaft ankurbeln will./jkr/stk