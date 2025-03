Berlin, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) -Der globale Hersteller und die renommierte Marke für persönliche Elektromobilität, isinwheel, hat einen hochattraktiven Frühlingssaleangekündigt, der Verbraucher in ganz Europa dazu einlädt, in dieser Saison verschiedene grüne Transportmöglichkeiten zu nutzen.Vom 1. März bis zum 9. April können Kunden in Großbritannien, Deutschland und Frankreich von erheblichen Preisnachlässen von bis zu 35 % auf verschiedene meistverkaufte Produkte, darunter Elektroroller und Elektrofahrräder, profitieren. Um die neuesten Angebote zu entdecken und die gesamte Palette der E-Mobilitätslösungen zu erkunden, besuchen Sie die offizielle Website von isinwheel.U1 Commuter E-Bike: Zusammenklappbar und vielseitig für den täglichen GebrauchFür diejenigen, die ein kompaktes und dennoch leistungsstarkes Elektrofahrrad suchen, ist das U1 Commuter E-Bike (https://www.isinwheel.de/products/u1-tragbares-elektrofahrrad?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=U1) eine ausgezeichnete Wahl. Dieses faltbare und tragbare Elektrofahrrad bietet eine Batteriereichweite von bis zu 45 Kilometern pro Ladung und ist damit ideal für den täglichen Pendlerverkehr und Wochenendausflüge. Sein geringes Gewicht ermöglicht eine einfache Aufbewahrung und eignet sich für Fahrer mit wenig Lagerraum.U3 Urban Faltrad E-Bike: Praktisch und stilvoll für den StadtverkehrDas U3 Urban Faltrad E-Bike (https://www.isinwheel.de/products/u3-klapp-e-bike?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=U3) wurde speziell für Stadtbewohner entwickelt, die Wert auf Komfort und Effizienz legen. Sein kompakter, klappbarer Rahmen ermöglicht eine mühelose Aufbewahrung, selbst in engen Wohnräumen. Mit einem leistungsstarken Motor und einer zuverlässigen Batterie sorgt dieses Modell für eine sanfte und kraftsparende Fahrt - ideal für den täglichen Arbeitsweg und spontane Stadterkundungen.T8 Off-road E-Scooter: Leistungsstarkes Fahrerlebnis über die Stadtgrenzen hinausDer T8 Off-road E-Scooter (https://www.isinwheel.de/products/t8-offroad-1200w-100km?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=T8) setzt neue Maßstäbe für abenteuerlustige Fahrer, die urbane Straßen und Offroad-Strecken erkunden möchten. Mit einer 630-Wh-Batterie bietet er bis zu 100 km Reichweite pro Ladung. Der 1200-W-Motor sorgt für starke Performance und Fahrstabilität auf jedem Untergrund. Ob Alltag oder Outdoor-Abenteuer - dieser E-Scooter vereint Leistung, Robustheit und modernes Design für ein unvergleichliches Fahrerlebnis.E9TMax E-Scooter: Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit zeitlich begrenztem SonderangebotDer E9TMax E-Scooter (https://www.isinwheel.de/products/e9max-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=E9Tmax) kombiniert herausragende Performance mit erschwinglicher Mobilität und stellt eine effiziente Lösung für den urbanen Pendelverkehr dar. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion ist er jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 151 € erhältlich und kostet nur noch 348,99 € (https://www.isinwheel.de/products/e9max-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=E9Tmax). Mit seinem eleganten Design und zuverlässigen Funktionen bietet der E9TMax (https://www.isinwheel.de/products/e9max-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=news&utm_medium=PR&utm_campaign=article&utm_term=E9Tmax) eine zukunftsweisende Alternative für alle, die eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeit suchen.isinwheel verfolgt ein nachhaltiges Entwicklungskonzept und bietet bequeme, umweltfreundliche, stilvolle und erschwingliche Transportlösungen. Wenn Sie sich für umweltfreundliche Mobilitätslösungen ohne Abstriche bei Stil und Funktionalität interessieren, besuchen Sie die Websites (https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-sale?utm_source=PR&utm_medium=article&utm_campaign=site) und Social Media-Angebote der Marke, um weitere Informationen zu erhalten:Großbritannien: https://www.isinwheel.co.uk/pages/isinwheel-saleDeutschland: https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-saleFrankreich: https://www.isinwheel.fr/pages/isinwheel-saleInstagram: https://www.instagram.com/isinwheel_global/YouTube: https://www.youtube.com/isinwheelFacebook: https://www.facebook.com/isinwheel.EuropeX: https://twitter.com/isinwheelglobalFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2631220/isinwheel_Europe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/isinwheel-startet-spring-sale-in-ganz-europa-302392852.htmlPressekontakt:Jolie Li,jolieli@x-future.comOriginal-Content von: isinwheel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172594/5983844