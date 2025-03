Ruggell, Liechtenstein (ots) -PURE, eine Portfoliofirma von RM Equity Partners (RMEP), wurde von der Apple App Store-Redaktion als "App des Tages" in acht europäischen Ländern ausgezeichnet, darunter Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Italien, Schweden und die Schweiz.Zusätzlich ist PURE in Lateinamerika in der Auswahl der "Top 10: Dating Apps" vertreten - ein wichtiger Erfolg für die internationale Reichweite der Plattform. Mit innovativen Features wie dem originellen "Devil's Bones"-Modus setzt PURE auf ein sicheres und spielerisches Dating-Erlebnis.Über RM Equity PartnersRM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Geschäftsmodelle. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen insgesamt über 600 Mitarbeiter in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen unter anderem die Plattformen Bergfex, calimoto, Alpinresorts, Erento sowie weitere digitale Marken. Mit seinem Netzwerk erreicht RMEP jährlich über 400 Millionen Nutzer weltweit.Pressekontakt:RM Equity PartnersCamelia SiskoE-Mail: camelia@rmep.liOriginal-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178349/5983848