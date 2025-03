EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: Neue Zinssenkung in Sicht, aber EZB wird vorsichtig agieren



05.03.2025 / 08:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue Zinssenkung in Sicht, aber EZB wird vorsichtig agieren Von François Rimeu, Senior Market Strategist, Crédit Mutuel Asset Management Wie von den Finanzmärkten erwartet, dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte (Bp) auf 2,5 % senken und damit die fünfte Zinssenkung in Folge und die sechste seit Juni 2024 vornehmen, um die Wirtschaft zu stützen. Gleichzeitig dürfte die EZB ihre Inflationsprognosen bestätigen und die jährliche Inflationsrate im Euroraum bis zum Jahresende auf das Ziel von 2,0 % zusteuern. In dieser Sitzung wird für den EZB-Rat die Herausforderung bestehen, die Frage zu klären, inwieweit er seine Geldpolitik als restriktiv betrachtet. Unsere Erwartungen: Der EZB-Rat wird seine Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte senken - bei ausgewogenen Inflationsrisiken. Damit wird der Einlagensatz auf 2,50 %, der Refinanzierungssatz auf 2,65 % und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 2,9 % gesenkt.

Da sich der Einlagensatz (der wichtigste Referenzsatz der Zentralbank) dem neutralen Satz [1] nähert (zwischen 1,75 % und 2,25 % laut Analyse der EZB vom 7. Februar), wird der Rat unserer Meinung nach seine Formulierung anpassen und die Finanzierungsbedingungen als "mäßig" oder "etwas" restriktiv beschreiben. Wir denken, dass die EZB die Ergebnisse ihrer vierteljährlichen Umfrage zur Kreditvergabe im Euroraum abwarten wird, bevor sie ihre Wortwahl deutlicher ändert. Diese werden am 15. April, zwei Tage vor ihrer nächsten Sitzung im April, veröffentlicht.

Daher dürfte die EZB ihre Zinssenkungen vorsichtig fortsetzen - abhängig von den eingehenden Daten und unter Berücksichtigung der US-Geldpolitik. Die Zurückhaltung der EZB bei der Ausrichtung ihrer Geldpolitik über diese Sitzung hinaus könnte auf eine Pause im April hindeuten. Wir glauben jedoch, dass die EZB wenig Grund hat, eine weitere geldpolitische Lockerung hinauszuzögern (insbesondere aufgrund des schwachen Wachstums in der Region). Aller Voraussicht nach hat die EZB ein Zwischenziel von 2 %.

Im Vergleich zu den makroökonomischen Projektionen vom Dezember 2024 dürfte die EZB ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr leicht nach unten korrigieren (von 1,1 % auf 0,9 % - 1,0 %; Quelle: Bloomberg.) Dies ist auf die schwächere Inlandsnachfrage und die Risiken im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik zurückzuführen, die jedoch teilweise durch einen möglichen Frieden in der Ukraine ausgeglichen werden könnten. Was die Preisentwicklung anbelangt, so dürfte die EZB ihre Inflationsprognose im Einklang mit ihrem mittelfristigen Ziel von 2 % unverändert beibehalten (Kern-VPI ohne Energie und Nahrungsmittel: 2025: 2,3 %, 2026: 1,9 %, 2027: 1,9 %) (Quelle: Bloomberg). Insgesamt erwarten wir von der EZB im März keine größeren Veränderungen. Der EZB-Rat wird die Zinsen wahrscheinlich einstimmig senken und seine Wirtschaftsaussichten geringfügig anpassen. Die Reaktionen der Finanzmärkte dürften sich in Grenzen halten. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer drastischen Veränderung in der Kommunikation der EZB, die darauf hindeutet, dass sie ihre Geldpolitik nicht mehr als restriktiv bewertet. Davon gehen wir jedoch nicht aus. La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Dieser Kommentar dient nur zu Informationszwecken. Die von La Française geäußerten Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Herausgegeben von La Française Finance Services mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem Unternehmen, das von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleistungsunternehmen reguliert wird, Nr. 18673 X, einer Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 4, rue Gaillon 75002 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nr. GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von 3.871.680 €, RCS Paris n° 388 555 021, und eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. [1] Neutraler Zinssatz: Ein Zinssatz, der die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung und stabiler Inflation hält, der aber nicht unmittelbar gemessen werden kann.



