Leipzig (ots) -Ein Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Energiekonzepte Deutschland: Mit Stolz und großer Freude gibt EKD bekannt, dass der Stromspeicher Ampere.StoragePro mit Gold, der höchsten Auszeichnung des renommierten iF DESIGN AWARD 2025 ausgezeichnet wurde. Wir erhalten damit eine der höchsten Ehrungen in der internationalen Designwelt. Diese renommierte Würdigung unterstreicht die herausragende gestalterische Qualität und Innovationskraft des Produkts, das in Zusammenarbeit mit AMPERE German Electric Innovation GmbH und dem Designstudio F. A. Porsche entwickelt wurde. Damit zählen die drei Unternehmen zu den führenden Design-Innovatoren. Seit Jahrzehnten steht der iF DESIGN AWARD für herausragende Designleistungen und zählt zu den renommiertesten Wettbewerben der Branche.Aus fast 11.000 Einreichungen aus aller Welt wurde der Ampere.StoragePro als einer von nur 75 Preisträgern mit der begehrten Gold-Trophäe ausgezeichnet. Die hochkarätige Jury, bestehend aus 131 unabhängigen Designexperten aus der ganzen Welt, zeigte sich insbesondere von der modernen, schlanken sowie präzisen Verarbeitung und dem architektonisch wertvollen und gleichzeitig höchst funktionalem Design beeindruckt. Der preisgekrönte Stromspeicher Ampere.StoragePro überzeugte in der Disziplin Produkte und wurde in der Kategorie Haustechnik mit Gold ausgezeichnet.In ihrer Begründung würdigte die Jury die herausragende Qualität mit den folgenden Worten:"Diese intelligente modulare Hausbatterie von Ampere ist schlank, kantig und durch und durch modern. Subtile Details wie die ausgeschnittene Ecke mit dem dreieckigen, umgedrehten Display verleihen ihr Charakter und neigen die Benutzeroberfläche zum Benutzer hin. Besonders beeindruckt waren wir von der Qualität und Präzision der Verarbeitung dieses Geräts. Dies ist ein hochfunktionales Design mit architektonischem Wert."Auch CEO Timo Sillober zeigt sich stolz zu der Auszeichnung: "Diese Anerkennung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des Teams. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit AMPERE und dem Studio F. A. Porsche ein Produkt geschaffen zu haben, das Maßstäbe setzt. Der Ampere.StoragePro überzeugt nicht nur durch sein herausragendes Design, sondern auch durch seine überlegene Performance, Langlebigkeit und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen, dass sie ein Produkt erhalten, das höchste Ansprüche erfüllt und ihnen langfristig zuverlässige und effiziente Energieversorgung bietet. Diese Auszeichnung motiviert uns, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, die den Energiemarkt revolutionieren."Weitere Informationen über den Ampere.StoragePro sind auf der offiziellen ifdesign.com Website unter "Winners & iF Ranking (https://ifdesign.com/de/winner-ranking/project/amperestoragepro-e3/679495)" nachzulesen.Mit dieser Auszeichnung setzt EKD gemeinsam mit AMPERE und dem Studio F. A. Porsche ein kraftvolles Zeichen für herausragendes Design und visionäre Gestaltung - ein Erfolg, der gefeiert werden darf!Über Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD)Mit über 40.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt.Dank der Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet.Mit dem Ganzjahresenergiekonzept EKD 365+ erhalten die Kunden mehr Energie, Autarkie und Sicherheit. Alles über EKD finden Sie hier: https://www.ekd-solar.de/ (https://www.ekd-solar.de/)Über den iF DESIGN AWARDSeit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur, Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.Für weitere Informationen und Bilder wenden Sie sich bitte an:Energiekonzepte Deutschland GmbHJulia NeuerPresse@ekd-solar.deTorgauer Straße 33604347 LeipzigOriginal-Content von: Energiekonzepte Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172014/5983866