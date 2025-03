München (ots) -- Kader Loth und Ehemann Isi eröffnen ihren eigenen Beautysalon- Der Renovierungsstress belastet die Beziehung zwischen Kader und Isi- Am 5. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorher im Premium-Bereich auf RTL+Kader Loth erfüllt sich ihren Lebenstraum: einen eigenen Beautysalon. Unterstützt wird sie von Ehemann Isi. Sie stehen vor einigen Herausforderungen und ihre Beziehung wird auf die Belastungsprobe gestellt. Schaffen es die beiden, alle Renovierungsarbeiten bis zur Eröffnung fertigzustellen und wie sehr leidet ihre Ehe unter dem Projekt? "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" läuft am 5. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI."Ich bin ja für mein Aussehen bekannt, für meinen Glamour-Look. Da dachte ich einfach, das Konzept wurde mir schon in die Wiege gelegt." Die Reality-Ikone Kader Loth träumt schon lange von ihrem eigenen Beautysalon. Mit der Unterstützung von Ehemann Isi setzt sie ihren Traum in die Tat um. Die beiden stehen vor einigen Herausforderungen: Renovierungsarbeiten, Möbelbestellungen und Personal. Keine leichte Aufgabe, vor allem, wenn das Budget bei maximal 50.000 Euro liegt. Die ersten Probleme lassen nicht lange auf sich warten: Die Möbellieferung entspricht so gar nicht Kaders Vorstellungen und Personal ist auch noch nicht eingestellt. Auch das Budget wird langsam knapp. Ihren Frust lässt die Unternehmerin an ihrem Mann Isi raus.Um dem Stress vor der Eröffnung des Schönheitssalons zu entfliehen, plant Isi ein besonderes Liebes-Treatment für seine Kader. Er organisiert eine romantische Date Night inklusive Überraschungsgeschenk und Liebesbrief. Damit hat die Unternehmerin nicht gerechnet. Sie ist gerührt. Doch als Kader das Geschenk auspackt, ist sie alles andere als begeistert.Kurz vor der Eröffnungsparty muss noch die Gästeliste aufgestellt werden. Kader wünscht sich ein Event, dass keiner so schnell vergisst. Daher lädt sie eine illustre Mischung an Partygästen ein: Dragqueens und namenhafte Persönlichkeiten dürfen nicht fehlen. "Ich habe die letzten Monate so viel Stress gehabt, aber jetzt so zum Schluss fällt die ganze Anspannung ab. Bei dem großen Opening möchte ich einfach die Diva rauslassen und mich um mich kümmern." Das Opening steht an. Viele Gäste sind gekommen und die Stimmung ist kaum zu übertreffen. Doch auf einmal steht das Ordnungsamt vor der Tür. Muss die Eröffnungsfeier abgeblasen werden?"Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" am 5. März um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Das Format wird von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story":Reality-Ikone Kader Loth und ihr Ehemann Isi stellen sich einer neuen Herausforderung: Mitten in Berlin möchte Kader einen eigenen Schönheitssalon eröffnen. Denn wer hätte mehr Kompetenz in Sachen Beauty als Kader? Doch neben Glanz und Glamour erwarten das Paar auch zahlreiche Hürden - von der Budgetplanung, der luxuriösen Inneneinrichtung, Termindruck bei der Eröffnung bis hin zu den Herausforderungen ihrer turbulenten Beziehung.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100929362