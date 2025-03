Berlin (ots) -- Deutsche kauften im vergangenen Jahr über 275.000 Objekte auf Catawiki - ein Zuwachs von 15 Prozent im Vergleich zu 2023- Moderne und zeitgenössische Kunst als beliebteste Kategorie in Deutschland: Rund 25.000 Kunstwerke wurden 2024 von Käufer:innen aus Deutschland erworben- Popkultur-Objekte wie Sammelkarten gehören zu den gefragtesten Kategorien und sind besonders bei jungen Sammler:innen beliebtTrotz eines weiteren Rezessionsjahres (https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/bip-rueckgang-rezession-deutschland-100.html) in Deutschland verzeichnet Catawiki (https://www.catawiki.com/de), der führende Online-Marktplatz für außergewöhnliche Objekte, ein zweistelliges Wachstum. Die Zahl der Käufe durch Bieter:innen aus Deutschland wuchs: besonders Kunst war gefragt, während Sammelkarten den größten Wachstumstrend zeigten.Zweistelliges Wachstum auf dem deutschen MarktIm Jahr 2024 erwarben Sammler:innen aus Deutschland mehr als 275.000 Objekte - ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg geht vor allem auf die wachsende Zahl an Käufer:innen aus Deutschland zurück, die um mehr als 15 Prozent zugenommen hat - darunter ein Anstieg von nahezu 20 Prozent bei den Erstkäufer:innen auf der Plattform.Das teuerste Objekt, das von einer:m Bieter:in aus Deutschland auf dem Online-Marktplatz erworben wurde, ist eine Corvette C1 (https://www.catawiki.com/en/l/85414207)aus dem Jahr 1961 für 70.000 Euro. Ein:e Verkäufer:in aus Deutschland konnte mit einer 81 Jahre alten Flasche Macallan Whisky (https://www.catawiki.com/en/l/89338535) auf Catawiki einen Rekordpreis von 125.000 Euro erzielen. Ein weiteres Highlight war die Charity-Auktion, bei der Catawiki in einer Partnerschaft mit dem Berliner Zoo unter anderem ein "Meet & Greet" mit dem Zwergflusspferd Toni (https://www.catawiki.com/de/l/90208909-2024-exklusives-meet-greet-mit-zwergflusspferd-toni-zoo-berlin)versteigerte. Der Erlös von 6.000 Euro kam den bedrohten Zwergflusspferden in Sierra Leone zugute.Ein starkes Jahr für Kunst: Die wichtigste Kategorie in DeutschlandModerne und zeitgenössische Kunst war im vergangenen Jahr in Deutschland die Kategorie mit dem höchsten Volumen. Insgesamt wurden 2024 hierzulande rund 25.000 Kunstwerke erworben. Zu den Highlights zählten ein Siebdruck mit dem Titel Brushstroke C.II.5 (https://www.catawiki.com/de/l/81124605-roy-lichtenstein-1923-1997-brushstroke-c-ii-5) von Roy Lichtenstein (1965), der für 22.000 Euro verkauft wurde, sowie The Currency - "The Despair in your arms" (https://www.catawiki.com/de/l/84063445-damien-hirst-1965-the-currency-the-despair-in-your-arms) von Damien Hirst (1965) und ein Siebdruck Flowers (https://www.catawiki.com/en/l/83067735) von Andy Warhol (1974), die jeweils für 10.500 Euro versteigert wurden.2024 war auch ein starkes Jahr für zeitgenössische Künstler:innen und Kreative aus Deutschland, die 30 Prozent mehr Kunstwerke auf Catawiki verkauften als im Vorjahr. Die 2019 gestartete Initiative "Direct From", bei der Catawiki seinen Marktplatz für Künstler:innen, Designer:innen, Kreative und Hersteller:innen weltweit öffnete, fördert aufstrebende Talente und trägt zur Demokratisierung des Kunstmarkts bei. Sie ermöglicht es den Beteiligten, ihre Bekanntheit, Einkünfte und Sichtbarkeit zu erhöhen. Zu den erfolgreichsten deutschen Künstler:innen auf Catawiki gehören VANTA (https://www.catawiki.com/de/l/93114423), Andrea Imwiehe (https://www.catawiki.com/de/l/93060501) und Christian Sauer (https://www.catawiki.com/de/l/92319529), die ihre Kunstwerke über die Plattform einem Publikum von Millionen potenziellen Käufer:innen in über 60 Märkten zugänglich machen."Trotz der Rezession entdecken immer mehr Deutsche ihre Begeisterung für Online-Auktionen. Kunst ist die gefragteste Kategorie, sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Auch das Interesse an Sammelkarten, Manga, Comics und Memorabilien wächst rasant", sagt Cyrille Coiffet, Vice President Art bei Catawiki. "Es ist großartig zu sehen, wie Deutsche Catawiki nicht nur zum Handel nutzen, sondern auch, um ihre Leidenschaft zu leben und in besondere Funde zu investieren."Popkultur im Trend: Sammelkarten als beliebteste Kategorie bei jungen Sammler:innenSammelkarten, Comics, Film- und Sport-Memorabilien sowie Fanartikel aus dem Bereich Animation gehörten in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Kategorien und verzeichneten die größte Nachfragesteigerung bei deutschen Käufer:innen.Sammelkarten verzeichneten in Deutschland das stärkste Wachstum und haben sich im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppelt (+124 Prozent mehr Karten wurden von Deutschen im Jahresvergleich gekauft). Eine Yu-gi-oh!-Legacy of Darkness Booster Box (https://www.catawiki.com/de/l/88332947-konami-1-booster-box-1st-edition-yu-gi-oh-legacy-of-darkness-1st-edition-booster-box-english-edition-2003-factory-sealed-legacy-of-darkness) wurde für 3.000 Euro versteigert - und ist damit das teuerste Objekt dieser Kategorie, das in Deutschland gekauft wurde. Zu den teuersten Karten gehört auch eine einzigartige Disney Lorcana Shere Khan Sammelkarte (https://www.catawiki.com/de/l/82279751) mit einer handschriftlichen Notiz und einer Illustration von Künstler Rob Di Salvo, die für 720 Euro verkauft wurde. Auch Fanartikel aus dem Bereich Animation waren 2024 auf dem deutschen Markt besonders beliebt, mit einem Anstieg von 75 Prozent verkaufter Objekte. Zu den teuersten Stücken gehörten ein Original Celluloid aus dem Zeichentrick-Klassiker Asterix der Gallier (1967) (https://www.catawiki.com/de/l/84300597), welches für 520 Euro verkauft wurde, und ein Original-Farbzelluloid aus einem Walt Disney-Film mit Cruella de Vil (https://www.catawiki.com/de/l/91559665), das für 620 Euro den Besitz wechselte.In der Kategorie Comics stieg der Umsatz um 74 Prozent, während Memorabilia aus Film und Fernsehen einen Zuwachs von 55 Prozent erzielten. Zu den teuersten Comics, die von deutschen Käufer:innen erworben wurden, gehört eine Franquin-Originalzeichnung von Gaston (https://www.catawiki.com/de/l/89147069), die für über 7.100 Euro verkauft wurde und ein einzigartiges Stück darstellt, das den Entstehungsprozess eines Comics zeigt.Auch Sport-Memorabilien gehörten zu den fünf am schnellsten wachsenden Kategorien auf dem deutschen Markt, was ihren zunehmenden Status als Sammlerstücke bestätigt. Einen Anstieg von 90 Prozent der Verkäufe gab es bei Fußball-Sammlerstücken. Eines der teuersten Sport-Memorabilien, das im vergangenen Jahr von einem Deutschen bei einer Auktion gekauft wurde, war ein signiertes Trikot von Diego Maradona (https://www.catawiki.com/de/l/83292575-argentina-fussball-weltmeisterschaft-diego-maradona-fussballtrikot) im Wert von 4.700 Euro.Über CatawikiCatawiki ist der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, die die Leidenschaften der Menschen erfüllen. Jede Woche können mehr als 100.000 Objekte ersteigert werden - jedes einzelne wird von einem der hunderten internen Expert:innen von Catawiki geprüft und ausgewählt, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter:innen. 