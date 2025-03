Schenefeld (ots) -Fossile Brennstoffe werden unentwegt knapper und teurer, weshalb viele Hausbesitzer nach Alternativen suchen. Lars-Oliver Breuer unterstützt sie dabei. Als Inhaber der Diehn Heizungstechnik GmbH ist er ein führender Spezialist für Sanierungs- und Modernisierungsprojekte im Hamburger Westen. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit sind hochwertige Wärmepumpen, die seine Kunden von Öl und Gas unabhängig machen und ihnen helfen, langfristig bares Geld zu sparen. Nachfolgend beleuchtet er, wie genau der Weg von der Idee zur Premium-Wärmepumpe abläuft.Steigende Öl- und Gaspreise und Engpässe aufgrund unterschiedlichster Ereignisse sorgen bei vielen Menschen für Angst. Da ist es kaum verwunderlich, dass das Interesse an alternativen Technologien steigt. Besonders Wärmepumpen rücken immer stärker in den Fokus. Schließlich können Hausbesitzer auf diese Weise von üblichen Heizmitteln unabhängiger werden - und noch dazu klimafreundlich heizen. Allerdings ist Wärmepumpe nicht gleich Wärmepumpe. "Je nach Hersteller und Wahl der Komponenten gibt es bei Wärmepumpen gravierende Unterschiede in puncto Energieeffizienz und Heizleistung", so Lars-Oliver Breuer, der Inhaber der Diehn Heizungstechnik GmbH. "Eine falsch ausgelegte Wärmepumpe kann dazu führen, dass der Energieverbrauch zu hoch oder das Haus nicht richtig warm wird.""Bei der Entscheidung für eine Wärmepumpe sollten sich Hausbesitzer dringend zuerst mit Herstellern, Gerätetypen und Komponenten auseinandersetzen und das Projekt von vornherein gemeinsam mit einem Experten angehen", fährt Breuer fort. Sein Unternehmen, die Diehn Heizungstechnik GmbH, steht seit mehr als 40 Jahren für hochwertigen Service rund um Heizsysteme im Hamburger Westen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und besonderen Expertise für Modernisierungsprojekte sind er und sein über 30-köpfiges Team bestens ausgestattet, um Endkunden bei Planung und Einbau einer Wärmepumpe vollumfänglich zu begleiten.Der richtige Typ für den richtigen Zweck: Luft-Wasser-, Luft- oder Erdwärmepumpe?Der Weg zur Wärmepumpe beginnt mit der Wahl der passenden Technologie und einer Vorprüfung der Ausgangsbedingungen. "Bei Wärmepumpen unterscheidet man allgemein zwischen drei verschiedenen Technologien: Luft-Wasser-, Erd- und Luftwärmepumpen", erklärt Lars-Oliver Breuer. "Je nach Einsatzzweck sind die unterschiedlichen Varianten besser oder schlechter geeignet. Wir prüfen deshalb zu Beginn genau, welche Technologien infrage kommen." So sind Luft-Wasser-Wärmepumpen aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der einfachen Installation die am häufigsten gewählte Variante bei der Sanierung von Altbauten. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die der Luft Wärme entzieht und mittels eines Vervielfältigers Wasser erwärmt.Analog dazu arbeiten Luftwärmepumpen mit einem Kältemittel, meistens Propan, um der Luft Wärme zu entziehen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Propan versetzt derartige Systeme in die Lage, hohe Vorlauftemperaturen zu erreichen. Vorteilhaft ist bei dieser Variante außerdem, dass Hausbesitzer eine höhere Förderung erzielen können - zusätzlich zu den 30 Prozent, die es für die Umstellung auf eine Wärmepumpe ohnehin gibt, sind noch einmal 5 Prozent möglich. Ein kleiner Nachteil von Propan ist jedoch seine hohe Entzündlichkeit, weshalb Sicherheitsabstände zu Häusern, Hauseingängen, Türen und Fenstern eingehalten werden müssen."Der letzte Typ ist die Erdwärmepumpe. Sie bietet stabilere Eingangstemperaturen, da die Temperatur in der Tiefe des Erdreichs konstant bleibt. Diese Geräte sind weniger von Temperaturschwankungen betroffen, aber in vielen Fällen nicht einsetzbar, da Tiefenbohrungen notwendig sind. Hierbei müssen mehrere Sonden in sechs Meter Abständen installiert werden, was einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeutet", erklärt Lars-Oliver Breuer. Welchen der Typen Hausbesitzer einsetzen, hängt letztlich auch vom Klima ab. Da die Lufttemperatur schwankt, sollte in kälteren Regionen über den Einsatz anderer Geräte nachgedacht werden als in Gegenden mit milderen Temperaturschwankungen.Lars-Oliver Breuer: "Nicht irgendeine Pumpe verbauen, sondern in Qualität investieren!"Allgemein gilt allerdings bei jeder Wärmepumpe: Qualität gewinnt. Denn unter den einzelnen Geräten gibt es erhebliche Unterschiede. "Günstige Geräte von Massenherstellern funktionieren zwar und sind am Anfang günstiger. Doch sie haben oft eine geringe Effizienz und zeigen auf lange Sicht Mängel. Es lohnt sich demnach, mit spezialisierten Anbietern zusammenzuarbeiten, die Geräte mit hochwertigen Komponenten und guter Steuerung liefern", weiß Lars-Oliver Breuer. Langfristig wird so eine deutlich höhere Effizienz erreicht. Die Investition in eine effizientere oder sogenannte Premium-Wärmepumpe rechnet sich in den meisten Fällen, da diese zwischen 70 bis 80 Prozent weniger Strom verbrauchen als günstigere Modelle. Hausbesitzer sollten sich vorab gründlich informieren - etwa über Listen von der BAFA oder dem Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., die besonders effiziente Geräte aufführen.Generell empfiehlt Lars-Oliver Breuer, vom ersten Schritt an mit einem erfahrenen Installationsbetrieb wie der Diehn Heizungstechnik GmbH zu arbeiten. Denn bereits bei der Installation kann viel schieflaufen. Wird die Wärmepumpe zu groß ausgelegt, führt das zu einem unnötig hohen Stromverbrauch. Ist sie hingegen zu klein, wird das Haus nicht ausreichend beheizt. "Die richtige Auslegung richtet sich nach dem sogenannten Bivalenzpunkt - das ist die Temperatur, bis zu der die Wärmepumpe das Haus alleine beheizen kann. Nur bei extrem niedrigen Temperaturen sollte ein Heizstab unterstützen. Das gesamte System, inklusive Heizstab, muss auch bei den kältesten zu erwartenden Temperaturen zuverlässig funktionieren. Das ist der Weg zu einer effizienten Wärmepumpe", erklärt Lars-Oliver Breuer.Es sind diese Details und fachliche Expertise, auf die es ankommt, damit die Wärmepumpe tatsächlich das gewünschte Ergebnis erzielt. Realisieren lässt sich das optimale Heizsystem somit durch eine sorgfältige Vorprüfung, vorbereitende Maßnahmen zur Senkung der Heizlast und bedarfsgerecht gewählte Systeme, die von erfahrenen Fachleuten installiert und konfiguriert werden. Parallel sollten Hausbesitzer sich außerdem um die Förderungen kümmern. Bei der Diehn Heizungstechnik GmbH stehen genau diese Werte im Fokus. "Die Diehn Heizungstechnik GmbH steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Seit 1984 sind wir im Einsatz und wissen, worauf es ankommt. Nicht umsonst sage ich immer wieder: Wärme braucht Verstand - damit unterstützen wir all jene, die den Schritt in eine neue Zukunft gehen möchten."