Netphen (ots) -- Mit der digitalen Fahrzeugverwaltung von LapID optimieren Fuhrparkverantwortliche ihre Prozesse und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit sowie einen besseren Überblick über ihren Fuhrpark.- Alle Informationen zentral an einem Ort: Von Aufgaben und Terminen, UVV-Prüfungen, Fahrzeug- und Leasinginformationen bis hin zu wichtigen Fahrzeugdokumenten.- Dank der LapID Fahrzeugverwaltung gehören Outlook, Excel-Listen, Papierakten, veraltete Ordnerstrukturen und das Zettelchaos endgültig der Vergangenheit an.- Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Unser Ziel ist es, die Verwaltung von Fuhrparks so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Mit unserer digitalen Lösung geben wir Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, um ihre Prozesse zu optimieren und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren."Mit der digitalen Fahrzeugverwaltung erweitert die LapID Service GmbH ihr Produktportfolio. Bisher machten manuelle Prozesse, Outlook-Wiedervorlagen, Excel-Listen oder sogar physische Akten das Fuhrparkmanagement oft unnötig komplex und zeitaufwendig. Die digitale Lösung von LapID minimiert den Aufwand und verschafft Fuhrparkverantwortlichen einen besseren Überblick über die Verwaltung des Fuhrparks.Das Unternehmen bietet mit der Einführung der LapID Fahrzeugverwaltung seinen Kunden jetzt noch umfangreichere Funktionen. Fuhrparkmanager können Aufgaben und Termine, wie UVV-Prüfungen, effizient in einem System organisieren. LapID ermöglicht damit einen weiteren Schritt zur Automatisierung von Prozessen.Alle Funktionen der Fahrzeugverwaltung an einem Ort vereintDas LapID System bündelt alle essenziellen Funktionen, die Fuhrparkmanager für die Verwaltung ihrer Fahrzeugflotte benötigen. Dazu gehören neben der digitalen Fahrzeugakte ein Dokumentenmanagement, Leasingmanagement mit Prognosen und Warnungen sowie ein umfangreiches Reporting.Ein besonderes Highlight ist das dynamische Aufgaben- & Terminmanagement, mit dem Fahrer an anstehende Aufgaben und Termine wie UVV oder HU erinnert werden können. Darüber hinaus können sogar Informationen, Dokumente und Bestätigungen eingeholt werden - bspw. die Abfrage von Km-Ständen. Hierfür haben Fuhrparkmanager die Möglichkeit, auf einen umfangreichen Pool von Vorlagen für Aufgaben und Termine zurückzugreifen, oder sich individuelle Aufgaben und Termine zu erstellen.Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: "Unsere Lösung vereint alle essenziellen Funktionen der Fahrzeugverwaltung an einem Ort und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Umstieg von manuellen Prozessen zu digitalem Management reibungslos gestaltet. Wir haben großen Wert daraufgelegt, dass die Anwendung leicht zu bedienen ist und unseren Kunden echten Mehrwert bietet."Mehr Freiräume durch digitale ComplianceDamit erleichtert LapID Fuhrparkmanagern und Fahrern den Arbeitsalltag erheblich: Sie müssen grundlegende Informationen rund ums Fahrzeug nicht länger manuell oder in unübersichtlichen Systemen oder Tools wie Excel verwalten. Dies spart nicht nur viel Zeit, sondern reduziert auch deutlich das Risiko von Fehlern und verpassten Terminen.Compliance-Themen wie die UVV-Fahrzeugprüfung oder Reifenwechsel lassen sich nun einfach, digital und rechtssicher überwachen. Das verschafft Fuhrparkverantwortlichen wertvolle Freiräume, während sie gleichzeitig die volle Kontrolle über alle Fahrzeugdokumente, Aufgaben und Termine behalten.Erik Sprenger: Head of Sales: "In Gesprächen mit unseren Kunden haben wir immer wieder gemerkt, wie wichtig ein zentralisiertes System für die Verwaltung von Fahrzeugdaten ist. Mit unserer Lösung nehmen wir unseren Kunden den Papierkram ab und bieten ihnen eine effiziente, zeitsparende Alternative."Im dazugehörigen Datenblatt (https://info.lapid.de/hubfs/01_Marketing/Pressemitteilungen/PM_Datenblatt_Fahrzeugverwaltung.pdf)erfahren Sie mehr über die einzelnen Funktionen der LapID Fahrzeugverwaltung.Über LapID:Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Eine digitale Fahrzeugverwaltung mit einem Termin- und Aufgabenmanagement für verschiedene Themen rund um das Fahrzeug rundet das Angebot ab. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 500.000 Fahrer bei über 4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.Pressekontakt:LapID Service GmbH | Untere Industriestraße 20 | 57250 Netphen (Siegen) | www.lapid.de Sonja Riepe | Marketing & PR | sonja.riepe@lapid.de | 0271 48 972 123Original-Content von: LapID Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149692/5983947