Unterföhring (ots) -- Ab diesem Samstag begleitet Sky Sport die Großveranstaltung in Turin und berichtet insgesamt rund 17 Stunden live- Sky Sport überträgt die Eröffnungsfeier sowie als Host Broadcaster erstmals die Eiskunstlauf- und Short-Track-Wettbewerbe live- Sky Reporter Jonas Wahler berichtet live aus Turin, Roland Evers kommentiert die Eröffnungszeremonie- Highlights und tägliche Berichterstattung auch auf Sky Sport News und skysport.de, Updates und Stories auf den Sky Social-Media-Kanälen von Sky SportUnterföhring, 5. März 2025 - Die Special Olympics World Winter Games 2025 sind das weltweit größte Sportevent für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Vom 8. bis 15. März treten in Turin rund 2.500 Athletinnen und Athleten aus 108 Ländern in verschiedenen Wintersportarten an. Die Wettbewerbe umfassen acht Sportarten und bieten Sportlerinnen und Sportlern mit geistiger und mehrfacher Behinderung die Möglichkeit, ihre Leistungen einer weltweiten Gemeinschaft zu präsentieren.Sky Sport wird insgesamt rund 17 Stunden live aus Turin berichten. Bereits an diesem Samstag, 8. März überträgt Sky Sport Mix die feierliche Eröffnungszeremonie ab 18:05 Uhr live, die von Roland Evers kommentiert wird. Vom 12. bis 14. März folgen die Live-Übertragungen der Wettbewerbe im Short Track und Eiskunstlauf. Zusätzlich gibt es täglich aktuelle Berichte auf Sky Sport News, skysport.de und den Sky Social-Media-Kanälen. Sky Reporter Jonas Wahler liefert zudem exklusive Einblicke direkt aus Turin.Charly Classen, Executive Vice President Sport & Customer Operations Sky Deutschland: "Die Special Olympics World Games stehen für die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen und Grenzen zu überwinden. Wir freuen uns, mit unserer Berichterstattung einen Beitrag zur besseren Inklusion und größeren Sichtbarkeit dieser einzigartigen Athletinnen und Athleten zu leisten. Die erstmalige Live-Übertragung des Eiskunstlaufs ist ein weiterer Schritt, um den Special Olympics eine noch größere Plattform zu geben."Die Übertragung aus dem Pala Tazzoli markiert ein Novum: Erstmals werden der Eiskunstlauf- und der Short-Track Wettbewerb der Special Olympics World Winter Games live im deutschen Fernsehen zu sehen sein, wobei Sky Sport als Host Broadcaster fungieren wird. Über die Live-Produktion von Sky Sport hinaus wird in Turin auch die erfolgreiche deutsche "Medienallianz" fortgesetzt: Sieben nationale Medienunternehmen haben sich zusammengeschlossen, um Inhalte zu teilen und die Berichterstattung auf ein neues Level zu heben - eine Kooperation, die bereits bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin große Wirkung zeigte.Die Special Olympics World Winter Games 2025 in Turin live bei Sky Sport:Samstag:18:05 - 20:00 Uhr: Eröffnungsfeier auf Sky Sport MixMittwoch:16:10 - 20:00 Uhr: Eiskunstlauf auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventDonnerstag:8:35 - 10:45 Uhr: Short Track auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event16:15 - 20:45 Uhr: Eiskunstlauf auf Sky Sport 2Freitag:8:35 - 10:50 Uhr: Short Track auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event13:50 - 16:00 Uhr: Eiskunstlauf auf Sky Sport 1Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5983940