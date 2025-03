USD/JPY könnte die anfängliche Unterstützung bei dem fünfmonatigen Tief von 148,10 anvisieren - Das Paar setzt seine Abwärtsbewegung innerhalb eines fallenden Kanals fort, was eine bestätigte bärische Tendenz verstärkt - Der neun-Tage-EMA bei 149,75 dient als unmittelbares Widerstandsniveau - USD/JPY gewinnt an Boden, nachdem es in den vorherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...