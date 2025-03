Wentorf bei Hamburg (ots) -Seit 2001 wird am 5. März der Internationale Energiespartag begangen. Anlässlich von Klimawandel und gestiegenen Lebenskosten gewinnt das Datum zunehmend an Bedeutung. Mit diesen 3 Hacks sparen Sie viel Geld und schonen die Umwelt.Kostenexplosion mit simplen Tricks entgegenwirken"Die meisten von uns haben wohl nicht erwartet, 2025 derart viel für Strom zu zahlen und eine Umweltkatastrophe nach der anderen zu erleben", sagt Jan Schust, CEO und Gründer des Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de, "als Verbraucher haben wir zumindest eingeschränkte Möglichkeiten, mit simplen Maßnahmen Kosten und Ressourcen zu sparen."Hack 1: Ökostrom ist teils weitaus günstigerMehr als 50 Prozent des in Deutschland produzierten Stroms wurde 2024 aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das belegen Daten der Bundesnetzagentur. Dementsprechend groß ist der Markt für günstigen Ökostrom: "Achten Sie bei einem Stromvergleich auf die Unterscheidung zwischen Ökostrom- und Klimaschutztarifen", rät Tarifcheck.de-Chef Schust.Bei Ökostromtarifen (https://www.tarifcheck.de/stromanbieter/oekostrom/) mit Gütesiegeln stammt der Strom aus erneuerbaren Energien. Bei Klimaschutztarifen erhalten Sie herkömmlichen Strom; der Lieferant investiert zum Ausgleich des CO2-Ausstoßes jedoch in Umweltprojekte.Hack 2: Durch Anbieterwechsel bis zu 850 Euro pro Jahr sparenLaut "Monitoringbericht 2024" von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur haben Verbraucher im Durchschnitt die Wahl aus 129 Strom- und Ökostromanbietern."Ein Onlinevergleich (https://www.tarifcheck.de/stromanbieter/) lohnt sich also unbedingt", sagt Schust, "das Sparpotenzial bei einem Wechsel beträgt bis zu 850 Euro pro Jahr." Insbesondere Grundversorgungsverträge sind entsprechend Monitoringberichtsdaten durchschnittlich teurer. Die Kündigungsfrist in der Grundversorgung beträgt nur zwei Wochen."Das Gleiche gilt für Gasverträge in der Grundversorgung", kommentiert Schust. Ein Gasanbieterwechsel (https://www.tarifcheck.de/gasvergleich/) berge dabei ein jährliches Sparpotenzial von bis zu mehr als 1.000 Euro.Hack 3: Einfache Haushaltstricks reduzieren Kosten"Auf Tarifcheck.de haben wir für Sie zahlreiche Gas- und Stromspartipps (https://www.tarifcheck.de/stromanbieter/so-koennen-sie-strom-sparen/) zusammengefasst", sagt Vergleichsportal-Chef Schust, "im Folgenden finden Sie einige davon."Tarifcheck.de-Tipps:- Elektrogeräte komplett ausschalten: Auch im Standby-Modus ziehen Geräte wie Drucker, PC, TV und Spielkonsolen Strom. Sparen Sie pro Gerät durch simples Ausschalten zwischen ein- und zweistelligen Eurobeträgen im Jahr.- Sparduschkopf nutzen: Durch den Austausch des Duschkopfes sparen Sie bis zu 30 % Warmwasser.- Reflektierende Folie oder dünne Metallplatte hinter Heizkörper anbringen: Dadurch strahlt die Wärme in den Raum und geht nicht in die Wand ab.Extra-Tipp: Mit Solaranlage zu mehr Unabhängigkeit und grünem Strom"Natürlich hat nicht jeder ein Eigenheim oder die finanziellen Mittel für den Kauf einer Solaranlage (https://www.tarifcheck.de/solaranlage/)", sagt Schust.Bei geeigneten Voraussetzungen spreche jedoch vieles dafür: Zusätzlich zur zunehmenden Unabhängigkeit vom Strommarkt sowie dem Umweltaspekt kann eine Photovoltaikanlage den Immobilienwert steigern, so Schust. Teilweise minderten Förderprogramme die Investitionskosten; die Einspeisung von ungenutzter Energie ins öffentliche Netz senke die Kosten weiter.Unklare Zukunft - Vorsorge macht Sinn"Es ist unklar, wie Energiekosten und Versorgung in fünf oder zehn Jahren aussehen werden. Günstiger wird es wohl kaum werden", meint Tarifcheck.de-CEO Schust. Es mache also Sinn, im Rahmen eigener Möglichkeiten Energie und Ressourcen zu sparen.Externe Quellen:- Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur: Monitoringbericht 2024 (https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2024.pdf)- Bundesnetzagentur: Pressemitteilung zum Strommarkt (https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250103_smard.html)Über Tarifcheck.deDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, ist Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de/) mittlerweile das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands. Der Fokus liegt auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolio umfasst kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen, Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.Pressekontakt:TARIFCHECK24 GmbHKristina VogtHead of Public Relationskristina.vogt@tarifcheck.de+49 (0)40 730 98 288Original-Content von: TARIFCHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73908/5983977