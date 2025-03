Berlin (ots) -Angesichts der abgeschlossenen Sondierungen von Union und SPD und dem angekündigten Infrastrukturpaket mahnt der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., auch die grüne Infrastruktur zu priorisieren. Nur so könne Deutschland fit für den Klimawandel gemacht werden."Zu den Bedrohungen für unser Land zählen nicht nur fremde Mächte. Auch der Klimawandel bleibt eine der großen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Der Bund deutscher Baumschulen als einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Umweltökonomie fordert daher, das 500 Milliarden schwere Investitionspaket nicht nur in die graue, sondern auch in die grüne Infrastruktur zu stecken.", so Markus Guhl, BdB-Hauptgeschäftsführer.Allein schon um die Stadtbegrünung mit ihren existentiellen Wirkungen für das Stadtklima, d.h. die Gesundheit der Bevölkerung, und die biologische Vielfalt auf heutigem Stand zu ertüchtigen, benötige man bis zu fünf Milliarden Euro. Um die Vorgaben des europäischen Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur zu erfüllen, seien weitere Milliardeninvestitionen in den nächsten zehn Jahren nötig."Als Zielgröße wird eine Beschattung der Stadtflächen von dreißig Prozent mit Bäumen anvisiert. Um das zu erreichen, müssen unsere Kommunen, von den kleinen Gemeinden bis zu den Millionenstädten, umgebaut werden. Schwammstadt oder wassersensible Stadt sind hier die Schlagworte. Dafür müssen sicher noch einmal bis zu zehn Milliarden Euro bereitgestellt werden. Wie in den Sondierungsergebnissen der Parteien richtig festgehalten, können die Kommunen solche Infrastrukturleistungen nicht aus ihren Haushalten finanzieren. Das Erreichen der finanziellen Grenzen sehen wir als Branche heute schon, wenn es um den Erhalt der grünen Infrastruktur geht.", so Guhl weiter.Für die anstehenden Koalitionsverhandlungen fordert der BdB eine explizite Fokussierung auf diesen Investitionsbereich, um sich bereits heute gegen die langfristige Bedrohung durch den Klimawandel zu wappnen. "Denn wie im Bereich der Verteidigung kann man die grüne Infrastruktur nicht von heute auf morgen ertüchtigen. Bäume brauchen Zeit zum Wachstum. In die grüne Rendite von morgen muss heute investiert werden.", so Guhl.Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 14 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben".www.gruen-ist-leben.de Instagram: @bund_deutscher_baumschulenPressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/5983974