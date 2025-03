München - Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland sind zu Beginn des Monats erneut leicht gefallen.Ein Liter E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Schnitt 1,735 Euro und damit 1,4 Cent weniger als in der Vorwoche, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Für einen Liter Diesel bezahlte man 1,666 Euro und damit im Wochenvergleich 1,8 Cent weniger.Aus Sicht des ADAC sind die Preise aber trotz des erneuten leichten Rückgangs noch nicht genügend gesenkt worden. Der Ölpreis sei deutlicher heruntergegangen, so der Sprecher. Beim Sprit sei entsprechend noch "ein bisschen Luft nach unten".Die Preisdifferenz zwischen den Treibstoffarten beträgt jetzt 6,9 Cent pro Liter, gegenüber 6,5 Cent in der Vorwoche. Insgesamt setzte sich der Trend der leicht sinkenden Preise fort, wobei sie in beiden Kategorien diese Woche etwas stärker zurückgingen als in den letzten beiden Wochen.