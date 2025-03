Köln (ots) -Über 68.000 Einsätze. Mitgliederzahl wächst auf über 520.000Der ACV Automobil-Club Verkehr und seine Leistungen sind gefragter denn je - das zeigt die Einsatzbilanz 2024 eindrucksvoll. Im vergangenen Jahr wurden 68.358 Schadensfälle reguliert, ein neuer Höchstwert in der über 60-jährigen Geschichte des Clubs. Diese Entwicklung spiegelt den kontinuierlichen Mitgliederzuwachs wider: Der ACV zählt inzwischen mehr als 520.000 Mitglieder - so viele wie nie zuvor.Steigende Nachfrage nach ACV LeistungenACV Geschäftsführer Holger Küster wertet die Zahlen als Ausdruck des hohen Vertrauens in die Leistungen des Clubs und erklärt: "Der Höchstwert bei unseren Einsätzen zeigt, wie relevant und wichtig unsere Kernleistung ist: Der ACV steht für zuverlässige und schnelle Pannenhilfe - unabhängig davon, ob unsere Mitglieder mit dem Auto, Wohnmobil, Motorrad oder Fahrrad unterwegs sind. Der Höchststand unserer Mitgliederzahl bestärkt uns auch in unserer grundsätzlichen Ausrichtung als moderner Automobilclub, der sich für nachhaltige, sichere und erschwingliche Mobilität einsetzt."Hauptursachen für Pannen und steigende Fahrrad-EinsätzeDie ACV Einsatzbilanz 2024 zeigt, dass Mitglieder vor allem in den Sommermonaten sowie bei winterlicher Kälte vermehrt auf den Mobilitätsschutz des Clubs angewiesen sind. Häufigste Pannenursachen bei Pkw sind leere oder defekte Batterien sowie Reifenschäden. Insgesamt gingen über 210.000 Anrufe bei der ACV Notrufhotline ein, wobei die Stoßzeiten zwischen 6 und 9 Uhr sowie 16 und 19 Uhr liegen.Auch die bereits seit 2016 im Schutzbrief enthaltene Fahrrad-Pannenhilfe des ACV gewinnt weiter an Bedeutung. So hat sich die Zahl der Fahrrad-Einsätze im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt.Ein weiteres gefragtes Angebot des ACV ist die Tourenberatung - ein Reiseservice für Mitglieder. Mit nahezu 15.000 durchgeführten Tourenberatungen wurde auch hier ein neuer Rekord erzielt. 2024 standen besonders Reisen nach Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und Spanien im Fokus der Mitglieder.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/5984020