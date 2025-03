Was ist verrückter: die geplante Schuldenbombe von Friedrich Merz - oder der Handelskrieg von Donald Trump? Beides ziemlich irre. Bei Trump liegt das auf der Hand: er will eine Vision einer guten alten Zeit umsetzen durch Rückabwicklung der Globalisierung mittels Zöllen. Das wird die US-Wirtschaft in eine schwere Rezession stürzen. Gestern aber dann doch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...