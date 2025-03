ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele blieben hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Robert Krankowski am Mittwoch. Allerdings gebe es mehrere Aspekte, die den Ausblick "konservativ", also zurückhaltend erscheinen ließen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 07:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 07:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWWW0