Die Rheinmetall-Aktie kann am Mittwoch den dritten Tag infolge ein deutliches Plus ausweisen und setzt ihre bisherige historische Rallye weiter fort. Doch wie weit kann das noch gehen? Schulden, Schulden, Schulden... Die sich aktuell neu bildende Bundesregierung aus CDU und SPD möchte massiv aufrüsten. Aus den Gesprächen in Berlin sind in den vergangenen Tagen bereits Details durchgesickert, wobei ein Sondervermögen von 400 Milliarden € geplant sein ...

