The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2495 (2585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REACH PRICE TARGET TO 90 (88) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS REACH PRICE TARGET TO 182 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 201.5 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 185 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 992 (989) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6800 (6550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1640 (1620) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HALEON TO 'HOLD' - PRICE TARGET 420 PENCE - JPMORGAN CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 824 (849) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1180 (1175) PENCE - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 590 (720) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES IAG PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'NEUTRAL'