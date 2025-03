NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 70,52 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im April fiel um 84 Cent auf 67,42 Dollar.

Am Ölmarkt bleibt die Zollpolitik der neuen US-Regierung ein bestimmendes Thema. Zuletzt waren US-Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China wie zuvor angekündigt in Kraft getreten. Die Sorge über eine Belastung der Weltwirtschaft und ein damit verbundener Rückgang des Ölverbrauchs hatte die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen Handelstagen mehrfach belastet. Seit Beginn der Woche hat sich Brent-Öl um mehr als zwei Dollar je Barrel verbilligt.

Gestützt wurden die Ölpreise nach Einschätzung von Marktbeobachtern von jüngsten Meldungen aus China. Die Führung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt will der heimischen Wirtschaft vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA unter die Arme greifen. Zum Auftakt des Pekinger Volkskongresses kündigte Ministerpräsident Li Qiang ein Wachstumsziel von fünf Prozent für dieses Jahr an./jkr/jsl/stk