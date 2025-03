Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Vortagesverluste wieder abgeschüttelt und teils kräftige Gewinne verbucht. Hoffnungen auf hohe Investitionen in die Infrastruktur in Deutschland, Gerüchte um mögliche Rücknahmen der Zölle von US-Präsident Trump sowie die Wachstumsprognosen in China liessen Anleger wieder bei Aktien zugreifen. Am Nachmittag stehen dann noch einige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. So werden Anleger besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...