Berlin (ots) -Wofür brauche ich Energie und wie kann ich sie nachhaltiger nutzen oder speichern? Damit beschäftigen sich Kinder bei der Aktion MINTmachtage 2025. Unter dem Motto "ZZZAP! BÄM! Mit Energie in die Zukunft" gehen sie auf Entdeckungsreise nach Energiequellen in ihrem Alltag und Energien der Zukunft. Kostenloses Aktionsmaterial dafür gibt es ab jetzt unter www.mintmachtage.de zum Bestellen. Außerdem können Kitas, Horte und Grundschulen tolle Preise bei der Kettenreaktion XXL gewinnen.Wie viel Energie benötigen wir täglich? Wie gestalten wir eine zukunftsfähige und klimafreundliche Energieversorgung? Und welche Art von Energie steckt in unserem Körper? Die Stiftung Kinder forschen ruft alle Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren dazu auf, diesen und weiteren Fragen rund um das Thema Energie im Rahmen der MINTmachtage 2025 auf den Grund zu gehen. Ziel der Aktion ist es, die Neugier von Kindern und den Spaß am gemeinsamen Entdecken und Forschen in Kita, Hort und Grundschule zu fördern."Kinder können jeden Tag Energie entdecken - in ihrem eigenen Körper, auf dem Fahrrad oder in der Kita. Nur wenn Mädchen und Jungen verstehen, dass Energie etwas ganz Reales und Nützliches ist, können sie neugierig und verantwortungsvoll mit ihr umgehen", sagt Dr. Tobias Ernst, Vorstand der Stiftung Kinder forschen, "Ich rufe deshalb alle Erzieherinnen, Erzieher und Grundschullehrkräfte in Deutschland auf, Energie heute und in der Zukunft mit Kindern zu erforschen. Lasst uns gemeinsam den Fragen der Kinder nachgehen und gleichzeitig auf eure wichtige Bildungsarbeit aufmerksam machen."Einfach MINTmachen: Kostenlose Materialien für Kita, Hort und GrundschuleDie MINTmachtage knüpfen thematisch an das "Wissenschaftsjahr 2025 - Zukunftsenergie" an. Ihr Höhepunkt ist der zentrale Aktionstag am 17. Juni 2025. Doch Kitas, Horte und Grundschulen können in Form eines Forschungsfestes, Projektwochen oder anderen Aktionen rund um dieses Datum mitmachen. Das Aktionsmaterial ist für alle pädagogischen Fach- und Lehrkräfte unter www.mintmachtage.de kostenlos bestellbar. Dieses Jahr beinhaltet es unter anderem eine Sonderausgabe der "Forscht mit!" sowie eine Energierallye in die Zukunft, bei der die Kinder verschiedene Szenarien entdecken können. Jeden Monat gibt es auf der Website der MINTmachtage eine neue Forschungsidee (https://www.mintmachtage.de/mitforschen/forschungsideen/), um gemeinsam Energie zu erforschen, und dazu den offiziellen MINTmachtage-Song "Pure Energie" der Band 3Berlin (https://www.mintmachtage.de/mitforschen/aktionsmaterial/download-aktionsmaterial/). Als Vorbereitung auf die MINTmachtage können pädagogische Fach- und Lehrkräfte außerdem kostenfrei an dem gleichnamigen Online-Kurs "ZZZAP! BÄM! Mit Energie in die Zukunft" (https://campus.stiftung-kinder-forschen.de/course/view.php?id=502) auf der Lernplattform Campus der Stiftung Kinder forschen teilnehmen.Bei der Mitmach-Aktion tolle Preise gewinnenAuch dieses Jahr gibt es im Rahmen der MINTmachtage wieder eine ganz besondere Aktion, an der bundesweit alle Kitas, Horte und Grundschulen mitmachen können. Bei der Kettenreaktion XXL können sie eine eigene Kettenreaktionsmaschine bauen und auslösen und tolle Preise aus der Sesamstraße gewinnen. Für die Verlosung müssen die teilnehmenden Einrichtungen ein Video der Kettenreaktion einsenden. Hauptpreis ist ein Besuch von Grobi aus der Sesamstraße bei einem selbst organisierten Forschungsfest.Die Aktion findet vom 15. März bis zum 31. Mai statt. Weitere Informationen folgen auf der Webseite der MINTmachtage (https://www.mintmachtage.de/mitforschen). Unterstützt wird die Kettenreaktion XXL von Sesame Workshop, der gemeinnützigen Organisation hinter der Sesamstraße, und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).Pressekontakt:Stiftung Kinder forschenKatharina HanrathsReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@stiftung-kinder-forschen.dewww.stiftung-kinder-forschen.deOriginal-Content von: Stiftung Kinder forschen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/5984160