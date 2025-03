Die BMW-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen sehr volatil. Nach anfänglichen Kursgewinnen von über 3,6 Prozent auf 82,80 Euro gehörte das Wertpapier des Münchner Automobilherstellers zunächst zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Im frühen XETRA-Handel stieg das Papier sogar bis auf 83,46 Euro. Allerdings folgte im weiteren Tagesverlauf eine deutliche Korrektur - die Aktie rutschte um 6 Prozent auf 79,86 Euro ab und büßte in der Spitze sogar bis zu 79,30 Euro ein. Diese Kursbewegung steht im Kontext der kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen, die deutliche Rückgänge sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz zeigten. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete BMW einen Gewinn je Aktie von lediglich 0,63 Euro - ein drastischer Rückgang gegenüber den 4,21 Euro im Vorjahresquartal. Gleichzeitig sank der Umsatz um 15,74 Prozent auf 32,41 Milliarden Euro, verglichen mit 38,46 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz der aktuellen Kursschwankungen sehen Analysten mittelfristig Potenzial für die BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 87,94 Euro angesetzt, was einen möglichen Anstieg vom derzeitigen Niveau bedeuten würde. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro, das im April 2024 erreicht wurde. Zum 52-Wochen-Tief von 65,26 Euro vom November 2024 besteht hingegen ein Abstand von rund 20 Prozent. Für Anleger dürften auch die Dividendenaussichten relevant sein: Während im Jahr 2023 noch eine Dividende von 6,00 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer reduzierten Ausschüttung von 4,50 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 14. März 2025 veröffentlicht und könnten weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

Anzeige

BMW-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMW-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten BMW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...