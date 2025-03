Bonn (ots) -Was haben eine Busfahrerin, ein Astronaut und Oma Ilse gemeinsam? Für sie alle war der Besuch eines Volkshochschul-Kurses der Startschuss für eine große persönliche Entwicklung. Ihre Geschichten erzählt "Vielleicht der Beginn von etwas ganz Großem", die neue bundesweite Marketing-Kampagne der Volkshochschulen. Damit will der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) nicht nur vor Ort mehr Menschen für die vielfältigen Kursangebote der Volkshochschulen begeistern, sondern auch im politischen Raum für die gesellschaftliche Bedeutung der Angebote von Volkshochschulen sensibilisieren.Vom Kochkurs an den heimischen Küchentisch mit neuen Freunden, vom Smartphone-Einsteigerkurs in den Social-Media-Kosmos, vom Integrationskurs zur nachgefragten Fachkraft: Dies sind nur drei von insgesamt acht Motiven, in denen die Kampagne zentrale Bildungs- und Gesellschaftsthemen aufgreift und Menschen einlädt, das lebensverändernde Potential einer Weiterbildung an der Volkshochschule zu entdecken."In jedem der Motive steckt eine Bildungsbiographie, die unsere Gesellschaft weiterbringt", sagt DVV-Verbandsdirektorin Julia von Westerholt. "Die junge Frau am Steuer eines Busses steht für die zahllosen Zugewanderten, die in Volkshochschulen Deutsch lernen und mit Beratung und Unterstützung der vhs den Weg in den Beruf finden. Vhs vermitteln aber ebenso die Faszination für Zukunftstechnologien, die Tüftler*innen und Bastler*innen mit Astronaut*innen verbindet." Die handelnden Personen auf den Bildern im Netz, die auch analog auf Litfaßsäulen im Berliner Regierungsviertel und gebrandeten Fahrrädern im hauptstädtischen Straßenverkehr zu sehen sein werden, seien natürlich fiktional. "Aber die Erfolgsgeschichten, die wir mit unserer Kampagne erzählen, lassen sich so oder so ähnlich an Volkshochschulen im ganzen Land finden.""Mit unserer Kampagne wollen wir zeigen, dass jeder Kurs, jedes Bildungsangebot der Beginn von etwas Großem sein kann - sei es eine neue berufliche Perspektive, ein neuer Kontakt, gesellschaftliches Engagement oder einfach die persönliche Weiterentwicklung", erklärt Julia von Westerholt. Nicht nur bei jeder und jedem Einzelnen soll damit die Lust auf Weiterbildung geweckt werden. Auch in Richtung der Politik senden die Volkshochschulen mit der Kampagne wichtige Botschaften:"Bildung befähigt uns zum Umgang mit den großen Herausforderungen, denen wir uns als Gesellschaft gegenübersehen - dem Fachkräftemangel, der Integration Zugewanderter, dem Klimawandel oder der Digitalisierung", so Julia von Westerholt. Deshalb dürfe auch in Zeiten knapper finanzieller Mittel nicht dort gespart werden, wo Bildung für ein breites Publikum stattfindet - bedarfsgerecht, niedrigschwellig und bezahlbar.Nicht allen, die an der vhs lernen, auf dem Dach Solarzellen anzubringen, kann die Verbandsdirektorin eine Zukunft als Astronaut*in versprechen. Und doch: Vhs macht in hunderttausenden Lebensgeschichten den himmelhochweiten Unterschied, ist sich Julia von Westerholt sicher. "Wir wünschen uns, dass die Kampagne mit einem Augenzwinkern wahrgenommen wird, ohne die wichtige Message, die wir rüberbringen wollen, zu übersehen: Weiterbildung an der Volkshochschule öffnet neue Welten".Weitere InformationenDie Kampagne "Vielleicht der Beginn von etwas ganz Großem" wurde im Auftrag des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) von der Berliner Agentur Strobinski entwickelt. Die Kampagne kommt ab Anfang März deutschlandweit an Volkshochschulen zum Einsatz, um bei Teilnehmenden die Lust auf eine Weiterbildung an der vhs zu wecken. Mit einer Abwandlung der Kampagne adressiert der DVV speziell politische Stakeholder in Berlin.Alle politischen Motive der Kampagne unter www.volkshochschule.de/beginnAlle Teilnehmer-Motive der Kampagne unter www.vhs-kurswelt.dePressekontakt:Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.Sabrina Basler, Referentin ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0049 228 97569 26, basler@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120024/5984272