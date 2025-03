Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich zugelegt und damit die Vortagesschwäche überwunden. Sie reagierten damit auf Pläne zu umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur und Rüstung in Deutschland. Die Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert und zudem ein Sondervermögen für Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden. Der alte Bundestag soll die Änderungen rasch beschliessen. ...

