Der Wafer-Spezialist erlebte eine beeindruckende Aufwärtsbewegung mit einem Plus von 9,4 Prozent trotz allgemeiner TecDAX-Schwäche und herausfordernder Geschäftszahlen.

Die Aktie des Waferherstellers Siltronic verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 48,60 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie zeitweise sogar einen Höchstwert von 49,08 Euro, nachdem sie bei 45,98 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 55.739 Stück, was das gestiegene Interesse der Anleger unterstreicht. Besonders beachtenswert ist dieser Aufwärtstrend vor dem Hintergrund der allgemeinen Schwäche im TecDAX, der zum Handelsstart Verluste verzeichnete.

Aktuelle Entwicklungen und Analysten-Einschätzungen

Trotz des aktuellen Kursanstiegs befindet sich die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 89,05 Euro, welches am 21. März 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste der Kurs um mehr als 83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte die Aktie am 4. Februar 2025 bei 36,44 Euro. In den veröffentlichten Quartalszahlen vom 24. Oktober 2024 präsentierte Siltronic ein Ergebnis von 0,60 Euro je Aktie, was unter dem Vorjahreswert von 1,10 Euro liegt. Der Umsatz stieg hingegen leicht um 2,35 Prozent auf 357,30 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,45 Euro je Aktie sowie eine Dividende von 0,40 Euro, was einem Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,20 Euro entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 62,60 Euro, was noch erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

