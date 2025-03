Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Dabei hätten sich beide über die aktuelle militärische und humanitäre Lage ausgetauscht sowie über Wege hin zu einem "gerechten Frieden" in der Ukraine gesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.Der Bundeskanzler habe dabei die Bereitschaft des ukrainischen Präsidenten begrüßt, zum "frühestmöglichen Zeitpunkt" Verhandlungen aufzunehmen. Beide seien sich auch einig über die Bedeutung der Führungsrolle von US-Präsident Donald Trump gewesen, auch mit Blick darauf, einen raschen Einstieg in einen Waffenstillstand und "dauerhaften Frieden" für die Ukraine zu erreichen.Ein erster Schritt könnte dabei ein Ende der Angriffe aus der Luft und von See sowie auf die zivile Energieinfrastruktur sein, so Hebestreit. Der Bundeskanzler habe auch "die anhaltende und unverbrüchliche Solidarität" Deutschlands mit der Ukraine bekräftigt. "Er versicherte, dass Deutschland die Ukraine in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern weiter und so lange unterstützen werde, bis ein gerechter, umfassender und dauerhafter Frieden erreicht ist", sagte der Regierungssprecher.Bereits am Dienstag hatte CDU-Chef Friedrich Merz mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Nach Angaben von Selenskyj wurden dabei die Positionen mit dem Wahlsieger abgestimmt. Es sei insgesamt ein "produktives Gespräch" gewesen.