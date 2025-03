Der Nettovermögenswert (NAV) des renommierten britischen Investmentfonds The Diverse Income Trust ist leicht gesunken, wie aktuelle Zahlen vom 5. März 2025 belegen. Mit einem aktuellen NAV von 94,94 Pence pro Aktie (einschließlich der laufenden Erträge) verzeichnet der Trust einen Rückgang im Vergleich zum Vortag, als noch ein Wert von 96,19 Pence gemeldet wurde. Ohne Berücksichtigung der laufenden Erträge liegt der Wert bei 92,91 Pence pro Aktie, was ebenfalls einen leichten Rückgang gegenüber den 94,15 Pence vom 3. März darstellt. Diese Entwicklung spiegelt die allgemeinen Marktbewegungen wider, die in den letzten Tagen zu beobachten waren. Der Trust, der für seine breite Anlagestrategie bekannt ist, bewegt sich dennoch weiterhin in einem stabilen Bereich und bleibt für Anleger, die auf Diversifikation setzen, eine interessante Option auf dem britischen Markt.

Bedeutende Beteiligungsveränderung

Eine wichtige Veränderung in der Aktionärsstruktur wurde ebenfalls bekannt gegeben. RBC Europe Limited hat am 28. Februar 2025 eine bedeutende Beteiligungsschwelle erreicht, was der The Diverse Income Trust am 4. März mitgeteilt wurde. Der Finanzdienstleister hält nun insgesamt 4,998284 Prozent der Stimmrechte, was 236.393.165 Stimmrechten entspricht. Diese Position liegt knapp unter der meldepflichtigen Fünf-Prozent-Schwelle. Bemerkenswert ist, dass diese Offenlegung auch Positionen umfasst, die zuvor von Brewin Dolphin Ltd gehalten wurden - deren letzte Meldung vom 1. März 2017 belief sich auf 5,0133 Prozent. Diese Anteile wurden im November 2024 von RBC Europe Ltd übernommen. Die Stimmrechte verteilen sich auf verschiedene kontrollierte Unternehmen, wobei der Großteil (4,899520 Prozent) durch RBC Europe Limited Nominees gehalten wird.

Anzeige

The Diverse Income-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue The Diverse Income-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten The Diverse Income-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für The Diverse Income-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

The Diverse Income: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...