US-Präsident Donald Trump setzt mit dem Stopp aller Hilfen die Ukraine maximal unter Druck. Präsident Selenskyj lenkt gezwungenermaßen ein. Er und sein Team seien bereit, "unter der starken Führung von Präsident Trump für einen dauerhaften Frieden zu arbeiten". "Trump erpresst, Putin gewinnt - Europa ohne Schutz?" lautet am Donnerstag, 6. März 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.In London, Paris und Berlin sitzt der Schock vom Freitag immer noch tief. In eilig einberufenen Gesprächen wollen NATO-Verbündete jetzt eine "Koalition der Willigen" bilden, denn auf die Europäische Union der 27 ist in dieser Situation wenig Verlass und an der Bündnistreue des wichtigsten Nato-Mitglieds USA bestehen größte Zweifel. Waffen, Geld und eine gemeinsame Strategie müssen her, so rasch wie möglich.Will Donald Trump im Grunde einen Frieden nur mit Russland? Wird die Ukraine zur Kapitulation gezwungen? Könnte Europa das im Alleingang verhindern? Welche Rolle kann Deutschland nun spielen, da Friedrich Merz und Lars Klingbeil ein im Grunde unbegrenztes Sondervermögen für Abschreckung und Verteidigung planen?Maybrit Illner diskutiert unter anderem mit dem Vorsitzenden der Atlantik-Brücke e.V., Sigmar Gabriel, mit dem ehemaligen Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff sowie mit Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.