Die Stellantis NV-Aktie verzeichnete am Mittwoch bemerkenswerte Kursgewinne von 5,70 Prozent und erreichte einen Wert von 11,68 Euro. Dies stellt eine willkommene Erholung für Anleger dar, nachdem das Wertpapier des internationalen Autokonzerns in den vergangenen zwölf Monaten mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt hatte. Die jüngste Entwicklung folgt einem dramatischen Kurseinbruch von nahezu 17 Prozent in den vorangegangenen fünf Handelstagen, der die Aktie auf ein neues 3-Jahrestief fallen ließ. Marktbeobachter bewerten die aktuelle Erholung als möglicherweise kurzfristigen Effekt, während sich grundlegende Herausforderungen für den Konzern abzeichnen. Besonders die Ankündigung neuer Handelszölle durch die US-Regierung könnte die langfristigen Aussichten des Unternehmens erheblich beeinflussen und die momentane positive Kursentwicklung überschatten.

Zollbelastungen bedrohen Wettbewerbsfähigkeit

Die von der US-Administration angedrohten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Produkte aus Mexiko und Kanada stellen eine ernsthafte Gefahr für Stellantis dar. Der Automobilkonzern hat bereits seine US-Händler darüber informiert, dass diese Maßnahmen die Marken Chrysler, Dodge, Jeep und Ram im Vergleich zu asiatischen und europäischen Wettbewerbern, die aktuell nicht von ähnlichen Zöllen betroffen sind, erheblich benachteiligen würden. Stellantis steht derzeit in Verhandlungen mit der Trump-Administration, um die Auswirkungen der Zölle abzumildern. Die nordamerikanischen Lieferketten, die seit mehr als 25 Jahren integriert sind, könnten durch die neuen Handelsbarrieren empfindlich gestört werden. Angesichts dieser Herausforderungen bleibt abzuwarten, ob der aktuelle Kursgewinn nachhaltig ist oder lediglich eine vorübergehende Erholung darstellt, bevor sich die strukturellen Probleme des Konzerns in der Börsenbewertung niederschlagen.

Anzeige

Stellantis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Stellantis-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten Stellantis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Stellantis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Stellantis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...