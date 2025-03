Der Industriedienstleister aus Mannheim übertrifft Erwartungen mit Umsatzsteigerung und Gewinnzuwachs, erhöht die Dividende und plant weiteres Wachstum trotz Marktvolatilität.

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Am Mittwoch verzeichnete das Wertpapier einen signifikanten Kursanstieg von über 20 Prozent und wird aktuell mit 71,60 Euro bewertet. Dieser sprunghafte Anstieg folgt auf die Veröffentlichung überaus positiver Geschäftszahlen für das Jahr 2024, die die Markterwartungen deutlich übertroffen haben. Das Mannheimer Unternehmen konnte seinen Umsatz um beachtliche 12 Prozent auf etwa 5 Milliarden Euro steigern, während der operative Gewinn (EBITA) sogar um 39 Prozent auf 264 Millionen Euro anwuchs. Dies führte zu einer Verbesserung der Marge von 4,3 auf 5,2 Prozent. Besonders hervorzuheben sind die überdurchschnittliche Rentabilität und die starke Liquiditätsentwicklung des Unternehmens. Die Aktionäre dürfen sich zudem über eine Erhöhung der Dividende auf 2,40 Euro je Aktie freuen, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 1,80 Euro entspricht. Gleichzeitig bewerten namhafte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank Research und UBS die Entwicklung positiv und haben ihre Kursziele für die Bilfinger-Aktie von 59 auf 70 Euro angehoben, während sie ihre Kaufempfehlungen beibehalten.

Optimistischer Ausblick trotz volatiler Märkte

Für das laufende Jahr 2025 zeigt sich Bilfinger weiterhin zuversichtlich und prognostiziert einen Umsatz zwischen 5,1 und 5,7 Milliarden Euro sowie eine verbesserte EBITA-Marge von 5,2 bis 5,8 Prozent. Das Unternehmen bekräftigt darüber hinaus seine mittelfristigen Ziele, eine Marge von 6 bis 7 Prozent zu erreichen und ein jährliches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent zu erzielen. Die Unternehmensführung erkennt zwar an, in volatilen Märkten mit unterschiedlichen regionalen Herausforderungen zu operieren, sieht jedoch potenzielle Vorteile durch erhöhte Investitionstätigkeiten in den Vereinigten Staaten aufgrund jüngster politischer Entwicklungen. Um das Vertrauen der Anleger weiter zu stärken, hat der Industriedienstleister zudem ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Für Anfang Dezember plant das Unternehmen einen Kapitalmarkttag, bei dem neue mittelfristige Ziele präsentiert werden sollen.

