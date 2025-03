Die Gerüchteküche brodelt, die Spannung steigt: Was hat US-Präsident Donald Trump beim Krypto-Gipfel am Freitag vor? Immer mehr Details dringen an die Öffentlichkeit. Handelsminister Howard Lutnick geht laut dem Nachrichtenportal The Pavlovic Today davon aus, dass am Freitag die Bitcoin-Reserve vorgestellt wird.Dem Bericht zufolge soll Handelsminister Howard Lutnick gegenüber The Pavlovic Today ausgeplaudert haben, dass Präsident Trump ein großes Interesse an einer solchen Reserve habe. "Der Präsident ...

