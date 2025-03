Ein US-Student hat ein KI-Tool entwickelt, das ihm Angebote für Programmierjobs bei Amazon, Meta und Tiktok gebracht hat. Das Problem: Die KI habe ihm gezeigt, dass Programmierer:innen spätestens in zwei Jahren nicht mehr gebraucht werden. Wer in den USA ein Praktikum oder einen Job als Programmierer:in bei großen Tech-Konzernen wie Facebook, Google, Amazon oder Apple haben will, muss eine Reihe von Bewerbungsgesprächen über sich ergehen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...