Der Pharmahersteller aus Dänemark führt NovoCare Pharmacy ein - ein neues Vertriebskonzept mit Festpreis von 499 USD zur Stärkung der Marktposition gegen Eli Lilly.

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk geht mit einer innovativen Vertriebsstrategie in die Offensive. Das Unternehmen hat kürzlich NovoCare Pharmacy eingeführt, einen neuen Direktlieferservice für Patienten in den USA. Dieser Service ermöglicht Selbstzahlern ohne Versicherungsschutz einen deutlich vereinfachten Zugang zum beliebten Abnehmmedikament Wegovy. Alle Dosierungsstärken werden zu einem reduzierten Preis von 499 US-Dollar pro Monat angeboten, was den Zugang für viele Patienten erleichtern dürfte. Die Initiative folgt unmittelbar auf die Entscheidung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, die den Engpass bei Wegovy offiziell für beendet erklärt hat. Laut Unternehmensangaben kann Novo Nordisk jetzt die aktuelle sowie die prognostizierte Nachfrage im US-Markt für alle Dosierungsstärken des Medikaments bedienen oder sogar übertreffen.

Kursaussichten nach längerer Korrekturphase

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter Druck geraten war. Trotz eines übergeordneten Abwärtstrends deuten die jüngsten Unternehmensnachrichten auf mögliche positive Impulse hin. Die Einführung von NovoCare Pharmacy wird als strategischer Schachzug gewertet, um dem US-amerikanischen Wettbewerber Eli Lilly mit dessen vergleichbarem Dienst LillyDirect Paroli zu bieten. Marktbeobachter sehen in dieser direkten Konfrontation auf dem lukrativen US-Markt für Abnehmpräparate einen wichtigen Faktor für die künftige Kursentwicklung. Die 50-Tage-Linie bei etwa 95,39 USD stellt derzeit einen bedeutenden Widerstand dar, den die Aktie überwinden müsste, um den Abwärtstrend nachhaltig zu brechen. Anleger verfolgen mit Spannung, ob die neue Unternehmensstrategie und die verbesserte Verfügbarkeit von Wegovy ausreichen werden, um einen nachhaltigen Aufwärtsimpuls zu erzeugen.

