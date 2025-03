Hannover (ots) -Die secIT by heise startet 2025 mit einem neuen Format: "Women in Tech" (https://tickets.heise-events.de/secit25/redeem?voucher=WOMENINTECH) bringt erstmals Expertinnen aus der IT-Sicherheitsbranche zusammen. Am 19. März diskutieren im Hannover Congress Centrum namhafte Fachfrauen auf der Green Stage über Chancen und Risiken von KI in der IT-Sicherheit. Die Eventreihe soll Frauen den Zugang zur Technologiebranche erleichtern und ein starkes Netzwerk aufbauen."Mit 'Women in Tech' wollen wir mehr Frauen für die Welt der Technik begeistern und ihnen Orientierung bieten", erklärt Johanna Heise, Gesellschafterin von heise. Die Keynote zum Thema "KI: Schutzschild oder Einfallstor?" hält die bekannte Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Eva Wolfangel. Die anschließende Podiumsdiskussion über Chancen und Risiken von KI-Systemen in der IT-Sicherheit wird von Anett Mehler-Bicher, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Mainz, moderiert. An der Diskussion nehmen Eva Wolfangel, Tania Khasal in ihrer Funktion als Chief Cyber Security Governance Engineer bei CARIAD sowie Inés Atug, die Leiterin der Abteilung Security Threat bei der UniCredit Bank GmbH, teil.Die Teilnehmerinnen von 'Women in Tech' erwartet ein umfangreiches Programm: Nach einem Welcome Drink mit Johanna Heise folgt eine exklusive Guided Tour über die Messe. Den Abschluss bildet die Messe-Party mit Networking-Möglichkeiten. "Wir legen besonderen Wert auf den Wissenstransfer zwischen den Generationen", betont Heise.Die secIT by heise findet vom 18. bis 20. März 2025 im Hannover Congress Centrum statt. Über 140 Unternehmen präsentieren in drei Hallen ihre Security-Lösungen. Das Programm umfasst mehr als 50 Sessions auf vier Bühnen, rund 40 halb- ganztägige Workshops und 37 Deep Dive Sessions. Die Kongressmesse richtet sich an IT-Sicherheitsbeauftragte, Rechenzentrumsleiter, Netzwerkadministratoren und Entscheider in Sicherheitsfragen.Die Teilnahme am "Women in Tech"-Event ist kostenlos, eine Anmeldung (https://tickets.heise-events.de/secit25/redeem?voucher=WOMENINTECH) ist erforderlich. Mit dieser Initiative setzt heise ein wichtiges Zeichen für mehr Diversität in der Tech-Branche und wird die Eventreihe auch künftig auf verschiedenen Messen sowie in eigenen Formaten fortführen.Journalisten und Journalistinnen, die über die Veranstaltung berichten wollen, können sich in der heise-Pressestelle unter presse-hm@heise.de akkreditieren. Gern vermitteln wir auch Interviews mit den anwesenden Experten und Redakteurinnen.Nutzen Sie unsere Presse-Newsletter: Damit informieren wir Sie über aktuelle Pressemitteilungen, Neuigkeiten aus dem Medienhaus heise und neueste Inhalte aus unseren Print- und Digitalangeboten - melden Sie sich direkt an!Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9679/5984482