Potsdam (ots) -Weil immer mehr Unternehmen auf digitale Verkaufsgespräche setzen, eröffnen sich für Berufstätige gute Chancen auf ein profitables Nebeneinkommen. Damit der Einstieg in das Business reibungslos gelingt, bietet Marcel Scholz ein Coaching-Programm für Remote-Tele-Sales an, mit dem er nicht nur das nötige Wissen vermittelt, sondern auch zeigt, wie sich passende Auftraggeber finden lassen. Was die Arbeit im digitalen Vertrieb ausmacht und welche Fähigkeiten Interessierte erlernen müssen, erfahren Sie hier.Viele Berufstätige machen sich um ihre finanzielle Situation ernste Gedanken. Die wirtschaftlichen Aussichten sind nicht mehr so gut wie noch vor einigen Jahren - da könnte ein zweites Standbein die Sicherheit geben, die einen entspannt in die Zukunft blicken lässt. Möglichkeiten für ein Nebeneinkommen sind durchaus vorhanden, doch die Tätigkeit muss auch bestimmte Kriterien erfüllen: Im Besonderen sind örtliche und zeitliche Flexibilität gefragt. "Die meisten haben dann die Idee, sich ein eigenes Online-Business aufzubauen. Sie merken allerdings schnell, dass sich die Sache nicht so einfach umsetzen lässt", sagt Vertriebscoach Marcel Scholz. "Das Geschäft erfordert eben eine längere Anlaufphase und es geht auch nicht ohne ein entsprechendes Marketingbudget. Hinzu kommt, dass sie es eigentlich vermeiden möchten, ihren Namen und ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Damit hat sich das eigene Business meist schon wieder erledigt - und die finanzielle Unsicherheit bleibt.""Wer an dieser Stelle nicht gleich aufgibt, kommt vielleicht darauf, dass er in ein bestehendes System einsteigen könnte, für das schon ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt und eine Infrastruktur aufgebaut wurde. Er kann entspannt im Hintergrund arbeiten, indem er von zu Hause aus einfache Beratungsgespräche führt", fügt der Vertriebsexperte hinzu. "Beim digitalen Vertrieb haben andere bereits die Vorarbeit geleistet und der Einsteiger setzt sich praktisch ins gemachte Nest. Das funktioniert allerdings nur, wenn bestimmte Fähigkeiten vorhanden sind, die sich aber in kurzer Zeit erlernen lassen." Mit seinem Coaching-Programm für Remote-Tele-Sales vermittelt Marcel Scholz Quereinsteigern genau diese Fähigkeiten und bringt sie an den Punkt, an dem sie mit dem Verkauf digitaler Dienstleistungen oder Produkte dauerhaft hohe Provisionen erzielen. Er setzt dabei vor allem auf eine Kombination aus praxisorientiertem Wissen, Mindset-Training und individueller Betreuung. Dabei kann der Sales-Coach auf seine langjährige Erfahrung im digitalen Vertrieb verweisen, die auch die Tätigkeit als Sales-Manager und die Entwicklung eigener Vertriebsstrategien umfasst.Remote-Tele-Sales: Wie die Arbeit aussieht und mit welchen Provisionen zu rechnen ist"Beim Verkauf digitaler Dienstleistungen und Produkte haben wir es gegenwärtig mit einer Situation zu tun, die zum einen von einem Boom und zum anderen von einem starken Konkurrenzdruck gekennzeichnet ist", erklärt Marcel Scholz. "Die Anbieter investieren hohe Summen in ihr Marketing, um sich einen möglichst großen Anteil am Markt zu sichern, und sie brauchen fähige Partner für den Vertrieb. Genau das eröffnet gute Chancen für einen profitablen Nebenverdienst." Die Provisionen liegen in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent, was pro Abschluss einen Verdienst von 300 bis 500 Euro bedeutet. Wir reden hier eben nicht über den Verkauf von Mobilfunkverträgen, Kreditkarten oder Zeitschriftenabonnements, sondern über den Premiumbereich. Damit sollte auch klar sein, dass sich die Tätigkeit nicht um Kaltakquise dreht, vielmehr stehen anspruchsvolle Beratungsgespräche im Mittelpunkt.Für den schnellen Aufbau eines zweiten Standbeins eignet sich Remote-Tele-Sales schon deshalb, weil für den Geschäftsstart wenig benötigt wird: Mit einem Notebook und einer Internetverbindung ist es bereits getan. Die Verkaufsgespräche laufen meist über 45 bis 60 Minuten, in denen alle wichtigen Aspekte der Dienstleistung oder des Produkts besprochen werden. Dabei erwarten die potenziellen Kunden eine ausführliche Beratung, die ihre Fragen bis ins Kleinste klärt und ihre Anliegen wirklich ernst nimmt. Der Verkäufer hat die Aufgabe, eventuelle Bedenken auf schlüssige Weise auszuräumen und den Kunden in aller Ruhe bis zum Abschluss zu begleiten. Unseriöse Techniken und Verkaufsdruck sind in solchen Gesprächen grundsätzlich tabu. Es geht vielmehr darum, nachhaltig Vertrauen aufzubauen. Das erfordert letztlich eine strukturierte Gesprächsführung und ein Einfühlungsvermögen, das dem Kunden das Gefühl gibt, in guten Händen zu sein. Marcel Scholz hat sein Coaching-Programm darauf ausgerichtet, dass beides leicht gelingt.Praxiserprobt und umfassend: Was die Teilnehmer am Coaching von Marcel Scholz erwartetDem Sales-Coach geht es in erster Linie darum, grundlegendes Vertriebswissen zu vermitteln, in die richtige Denkweise einzuführen und den Teilnehmern zu zeigen, wie sie sich die Arbeit möglichst einfach machen. Dazu hat er einen 17-stündigen Videokurs entwickelt, der von Verkaufspsychologie und Einwandbehandlung über essenzielle Soft Skills bis zur Vermeidung häufiger Fehler alles enthält, was für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss entscheidend ist. Zudem stellt Marcel Scholz den Teilnehmern praxiserprobte Skripte zur Verfügung, mit denen sich die Gesprächsführung professionell gestalten lässt. Ergänzt wird der Videokurs durch regelmäßige Live-Calls, die der Vertiefung spezifischer Themen dienen. Darüber hinaus erlaubt ein Übungs-Server den Teilnehmern, reale Gesprächssituationen mit einem Partner zu simulieren. Zusätzlich ist der Coach bei Fragen und Unklarheiten jederzeit persönlich über WhatsApp erreichbar.Das Coaching-Programm hebt sich in einem weiteren Punkt von anderen Anbietern ab, weil Marcel Scholz die Teilnehmer bei der Auftragsgewinnung nicht sich selbst überlassen möchte. Sie lernen, wie sie auf erstklassige Unternehmen aufmerksam werden, die passende Dienstleistungen oder Produkte anbieten, um sich erfolgreich bei ihnen zu bewerben. Dabei öffnet der Coach auch sein umfangreiches Netzwerk für die angehenden Remote-Tele-Sales-Profis. "Mir geht es um ein Programm, das einen schnellen Einstieg ohne Vorkenntnisse ermöglicht und zugleich den langfristigen Geschäftserfolg sicherstellt", betont Marcel Scholz. "Das funktioniert am besten, wenn die Teilnehmer motiviert und engagiert bei der Sache sind."Win-win-Situationen schaffen: Wie Marcel Scholz zum Coaching kamBis heute führt Marcel Scholz neben seiner Tätigkeit als Coach regelmäßig Verkaufsgespräche. Er ist der Ansicht, dass er so am besten merkt, wenn es zu Veränderungen beim Kundenverhalten kommt und er die Strategien für die Ausbildung anpassen muss. Sein beruflicher Start verlief äußerst vielversprechend, denn er kam nach kurzer Zeit auf eine Abschlussquote von über 70 Prozent und schaffte in zweieinhalb Jahren ein Auftragsvolumen von mehr als drei Millionen Euro. Da ist es kein Wunder, dass er bald zum Sales-Manager aufstieg und in zwei renommierten Unternehmen für den Teamaufbau, die Mitarbeiterschulung und die Vertriebsstrategien verantwortlich war. "Das Coaching-Programm war dann der nächste logische Schritt", erzählt er. "Dabei ist es für mich besonders reizvoll, an der Schnittstelle zwischen den Unternehmen und den Verkäufern zu sein. Ich habe die Interessen beider Seiten im Blick - es dreht sich um echte Win-win-Situationen."