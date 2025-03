US ADP-Beschäftigung verfehlt die Erwartungen und fügt im Februar nur 77K Arbeitsplätze hinzu - ISM-Dienstleistungs-EMI verbessert sich auf 53,5, aber steigende Preise schüren Inflationssorgen - BoE-Vertreter signalisieren Vorsicht bei Zinssenkungen, was das GBP stützt - Das Pfund Sterling erweiterte seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar am Mittwoch, ...

