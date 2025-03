Die deutsche Börse haussiert heute, nachdem gestern bekannt wurde, dass die neue Regierung Hunderte von Milliarden Euro in Infrastruktur und Verteidigung investieren will. Daher stehen einige Papiere zweistellig im Plus. Den Vogel schießt aber die Notierung von SMA Solar ab.Nach gestrigen Verlusten strebt der DAX heute auf einen großen Tagesgewinn zu. Auch Indizes für kleinere und mittlere Firmen befinden sich im Rallymodus. Der MDAX gewinnt knapp vier Prozent, der SDAX mehr als fünf Prozent. Völlig ...

