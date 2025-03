Andersen Global weitet seine vielfältigen Aktivitäten im Nahen Osten aus und hat ein Kooperationsabkommen mit der Al-Sharif Law Firm unterzeichnet. Dies ist eine internationale Full-Service-Firma für Rechtsangelegenheiten mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

Die Firma ist seit 1978 in dem Königreich aktiv. Sie bietet zahlreiche rechtliche Dienste, wie Mergers and Acquisitions, Unternehmensgründungen, Umstrukturierungen, Sekretariatsdienste, Arbeitsrecht, Urheberrecht, Bau und Engineering, Business Intelligence und Gerichtsverfahren. Das Team setzt sich aus Anwälten, die in den USA ausgebildet wurden, und örtlichen Experten zusammen. So ist Al-Sharif Law in der Lage, für Großunternehmen aus allen Teilen der Welt Dienstleistungen zu erbringen. Der Schwerpunkt lag bis dato auf der Finanzbranche, Verteidigung sowie Öl Gas.

"Es besteht ein hoher Bedarf an lokaler Präsenz und Beratung von Kunden wie internationale Unternehmen und Investoren, die Interesse an Saudi-Arabien haben," sagte Chris Johnson, Managing Attorney für Al-Sharif Law. "Wir vereinen einen Service im westlichen Stil mit fundierten örtlichen Kenntnissen. So erhalten unsere Kunden praktisch umsetzbare und umfassende rechtliche Lösungen. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global erhöhen wir unsere Reichweite und bieten einen individuellen Service, der internationale Standards mit einem tiefen Verständnis für das rechtliche und regulatorische Rahmenwerk in Saudi-Arabien verbindet."

"Die Al-Sharif Law Firm ist eine der größten Anwaltsfirmen in Saudi-Arabien. Ihr eilt der Ruf voraus, große internationale Unternehmen zu betreuen," sagte Andersen Global Chairman und CEO of Andersen Mark L. Vorsatz. "Saudi-Arabien entwickelt sich zu einem wichtigen globalen Hub. Die Wirtschaft diversifiziert sich schnell und bietet Unternehmen und Investoren neue Möglichkeiten. Die Zusammenarbeit mit dieser Firma stärkt unsere Fähigkeit, in dieser sich schnell entwickelnden Region ein Portfolio von integrierten, aufeinander abgestimmten Dienstleistungen anzubieten."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von rechtlich unabhängigen, einzelnen Mitgliedsfirmen. Sie bieten Steuerberatung, rechtliche Dienste und führen Unternehmensbewertungen durch. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitglied Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt nun weltweit mehr als 19.000 Mitarbeiter und ist an mehr als 500 Standorten über seine Mitglieder und Partner präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250305688126/de/

