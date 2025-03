Sensia ist das dritte Projekt von BEYOND im Rahmen eines über 740.000 Quadratmeter umfassenden Masterplans in der Dubai Maritime City, das auf den phänomenalen Erfolg von Saria und Orise folgt

BEYOND Developments ist ein Name, der im Luxusimmobiliensektor von Dubai rasch an Bekanntheit gewinnt. Mit Sensia hat das, das Unternehmen sein drittes zentrales Projekt im Rahmen einer über 740.000 Quadratmeter umfassenden Masterplan-Entwicklung in der Dubai Maritime City (DMC) lanciert. Nach dem phänomenalen Erfolg von Saria und Orise und dem überwältigenden Interesse von lokalen, regionalen und internationalen Investoren bedeutet die Einführung von Sensia einen wesentlichen Meilenstein für BEYOND. Diese Erweiterung, die nur sechs Monate nach Gründung des Unternehmens erfolgt, untermauert das schnelle Wachstum des Unternehmens und das starke Vertrauen der Investoren in seine visionären Entwicklungen.

Sensia bietet einen eleganten Lifestyle am Wasser, der ein energiegeladenes urbanes Ambiente und die Ruhe des Arabischen Golfs miteinander vereint (Foto: AETOSWire)

Adil Taqi, Chief Executive Officer, BEYOND Developments, sagte: "Dubai erweist sich weiterhin als eine der attraktivsten Destinationen für Immobilieninvestments und einer der beliebtesten Wohnorte weltweit, was durch visionäre Leitung, eine robuste Infrastruktur und ein zukunftsorientiertes regulatorisches Umfeld unterstützt wird. Der Wunsch lokaler, regionaler und internationaler Investoren nach hochwertigen Projekten am Wasser bleibt stark, und der Erfolg unserer Projekte in Dubai Maritime City ist ein Beweis für diesen wachsenden Bedarf."

Er ergänzte: "In Abstimmung mit der Dubai Real Estate Sector Strategy 2033 stärkt dieses Projekt die Position des Emirats als führender Investitions- und Wohnstandort. Sensia bietet einen gehobenen Lifestyle direkt am Wasser, bei dem ein städtisches Lebensgefühl mit der Gelassenheit des Arabischen Meeres verschmilzt. Mit jedem neuen Projekt verschiebt BEYOND die Grenzen weiter und schafft Räume, die nicht nur Wohnflächen sind, sondern Erfahrungen, die auf den modernen Investor und Eigenheimbesitzer zugeschnitten sind. Das ist ein mutiger Schritt vorwärts in puncto Design, Luxus am Wasser und Innovation."

Die unverwechselbare Architektur von Sensia, das von Hirsch Bedner Associates (HBA), einer der führenden Designfirmen für das Gastgewerbe, entworfen wurde, zeichnet sich durch abgewinkelte Bodenplatten aus, die für mehr Privatsphäre sorgen, und einem 360-Grad-Panoramablick, der es ermöglicht, sowohl den Sonnenaufgang als auch den Sonnenuntergang über der Skyline von Dubai und dem Arabischen Golf zu bewundern. Die Innenbereiche, die von Design World Partnership (DWP) entworfen wurden, weisen eine raffinierte Ästhetik mit warmen, natürlichen Texturen und zeitgenössischen Oberflächen auf, was das Wohnerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Der 36 Stockwerke hohe Turm, der im 1. Quartal 2029 fertiggestellt werden soll, besitzt 275 Premium-Wohnungen, darunter Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern, exklusive Duplex- Gartenwohnungen mit drei Schlafzimmern und ein zentrales Penthouse mit atemberaubendem Blick aufs Meer. Mit Direktzugang zu ausgesuchten Gourmet-Erlebnissen im Erdgeschoss und einer dynamischen Uferpromenade und Bucht bietet Sensia das perfekte Gleichgewicht zwischen urbanem Komfort und ruhigem Küstenflair. Das umfassende Einrichtungsangebot im Resort-Stil umfasst einen Ausstiegspunkt am Wasser und mediterrane, landschaftlich gestaltete Zufahrtswege. Sensia wird über moderne Fitnesseinrichtungen verfügen, darunter ein Fitnessstudio, Yoga-Studios und Gärten am Meer.

Sensia ist in der Dubai Maritime City gelegen und bietet die richtig Mischung aus städtischem Lebensgefühl und Küstenruhe, nur 10 Minuten von den Stränden in Jumeirah und 15 Minuten vom Geschäfts- und Vergnügungsviertel von Downtown Dubai entfernt.

Über BEYOND

BEYOND ist ein neues Projekt der OMNIYAT GROUP, das die nächste Entwicklungsstufe in Dubais Immobilienlandschaft verdeutlicht. Das Unternehmen hat sich auf den breiteren Luxusimmobilienmarkt spezialisiert und bietet innovative, außergewöhnliche Wohnlösungen für eine größere Bevölkerungsschicht. BEYOND möchte Bereiche schaffen, die nicht nur Wohnräume, sondern Erfahrungen sind. Zu diesem Zweck geht das Unternehmen über die herkömmlichen Grenzen der Immobilienwelt hinaus und gestaltet Umgebungen, die das Wohlbefinden steigern.

OMNIYAT GROUP

OMNIYAT GROUP ist ein Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in den Immobilien-, Gastgewerbe-, Gewerbe- und Technologiesektoren, das den Erfolg der markeneigenen Unternehmen fördern soll. Das bis 2030 anvisierte Gesamtkonzernportfolio beläuft sich auf 100 Mrd. AED und der Portfoliowert für neue Vorhaben beträgt 50 Mrd. AED. Durch eine Politik der strategischen Diversifizierung konnte der Konzern in verschiedene Marktsegmente vorstoßen. Die OMNIYAT GROUP lässt sich von einem unablässigen Streben nach Exzellenz leiten und nutzt ein beispielloses Netzwerk globaler Talente, um die Standards anzuheben und Veränderungen in der städtischen Lebenserfahrung zu bewirken, um ihrer Vision gerecht zu werden, in jeder Klasse Klassenbester zu sein.

Quelle: AETOSWire

