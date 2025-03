AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Finanzpaket von Union und SPD:

"Im Wahlkampf hatte die FDP unrecht mit der Vorhersage, dass sie wieder in den Bundestag einziehen wird. Recht hatten die Liberalen mit ihrer Vorhersage, dass die Union ein politisches Chamäleon ist. Sie nimmt stets die Farbe ihres kleinen Koalitionspartners an. Noch bevor Friedrich Merz (CDU) seine Regierung beieinander hat, ist er voll auf Linie der SPD eingeschwenkt. Die Schuldenbremse wird ausgehebelt, Schwarz-Rot flutet das Land mit Geld - gleich dem Nil im alten Ägypten. Noch vor der Wahl hatte Merz hoch und heilig versprochen, dass er an der Schuldenregel nicht rütteln werde. Versprochen, gebrochen."/yyzz/DP/ngu