Anlieferungen aus Italien überwogen augenscheinlich, Abladungen aus Spanien folgten von der Menge her. Außerdem gab es einige französische Zufuhren, die allerdings nur in Frankfurt, Hamburg und Köln eintrafen und in München sowie Berlin gänzlich fehlten. Bildquelle: Pixabay Die Verfügbarkeit hatte sich insgesamt merklich ausgedehnt. Die Nachfrage...

Den vollständigen Artikel lesen ...