Wasser- und Landeinsparung sind heute in dem Gartenbausektor von entscheidender Bedeutung, was mit der Notwendigkeit von Innovationen einhergeht, einerseits in Bezug auf die genetische Entwicklung, um Resistenzen zu bieten, und andererseits in Bezug auf Technologie, um durch Mechanisierung Arbeitskosten zu sparen, berichtet RevistaMercados.com. Bildquelle: Pixabay Spanien hat eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...