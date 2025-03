Die Bezeichnung "Melon de Cavaillon" wurde am 12. Februar durch Veröffentlichung in dem Amtsblatt der EU offiziell als geschützte geografische Angabe (g.g.A.) anerkannt, berichtet Fructidor.com. Bildquelle: Pixabay Die Melone de Cavaillon, das Emblem der Provence, hat einen jahrhundertealten Ruf. Ihr Anbau in der Region geht auf das Jahr 1495 zurück und ihr Name...

