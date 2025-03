DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MISTRAL - Das KI-Unternehmen Mistral setzt auf seinen neuen Chatbot "Le Chat". Er sei "in gewisser Hinsicht" besser als ChatGPT, sagte Mistral-Mitgründer Arthur Mensch der Frankfurter Allgemeinen zeitung. "Er ist viel schneller." Für das Unternehmen sieht er Verteidigung als Wachstumsbereich. "Wir haben schon laufende Kontakte. Es ist wichtig, weil KI Souveränität und Unabhängigkeit gewährleistet." Außerdem fordert er Souveränität für Europa. "Wir alle werden in Zukunft Roboter, Telefone und Laptops über die Stimme steuern. Es wird gefährlich, wenn wir anfangen, uns da auf US-Technologie für spezifische Anwendungsfälle wie Verteidigungssysteme zu verlassen." (FAZ)

ERICSSON - Ericsson tritt angesichts eines schwachen Wachstums in diesem Jahr auf die Kostenbremse. Finanzchef Lars Sandström schließt einen Stellenabbau nicht aus. Bei der Geschäftsentwicklung blickt er nur von Quartal zu Quartal. Eine solide Cashposition betrachtet er als "wichtiges Signal" an die Kunden. Die Kosten müssten im laufenden Jahr sinken, sagte er der Börsen-Zeitung. "Wir gehen einzelne Bereiche gezielt an, und falls es dabei zu Stellenabbau kommt, werden wir das mitteilen." (Börsen-Zeitung)

JP MORGAN - JP Morgan hat erstmals einen Standort in München eröffnet. Das geht aus einem internen Memo hervor, das die deutsche Führungsriege der Bank an die Beschäftigten geschickt hat. Laut Caroline Pötsch-Henning, Head of Private Bank, Germany, sowie Alex Mayer, Head of Germany and Austria, und Stefan Behr, CEO J.P. Morgan SE, haben "unsere ersten Münchner Kollegen vor Ort angefangen". Andreas Hierl, Ena Covic, Beatrice Wilkinson, Moritz Wehle und Claudio Wendenburg sind als Kundenberater für die Privatbank tätig. (Börsen-Zeitung)

