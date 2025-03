DJ Rio Tinto investiert 1,8 Mrd USD in Minenerweiterung in Australien

Von Stuart Condie

DOW JONES--Rio Tinto investiert 1,8 Milliarden US-Dollar in die Erschließung eines Satelliten-Erzlagers in der mineralienreichen australischen Region Pilbara. Der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt teilte mit, dass er alle erforderlichen Genehmigungen für das Minenprojekt "Brockman Syncline 1" (BS1) erhalten hat, das etwa 3 Kilometer nördlich seines bestehenden Projekts "Brockman 4" in West Pilbara liegt.

"Brockman 4" förderte im vergangenen Jahr 43 Millionen Tonnen Eisenerz, die Gesamtförderung von Rio Tinto in der Pilbara-Region betrug 328,0 Millionen Tonnen. Nach Angaben von Rio Tinto wird BS1 über eine Verarbeitungskapazität von 34 Millionen Tonnen Eisenerz pro Jahr verfügen, wobei bestehende Anlagen genutzt werden.

March 06, 2025 00:30 ET (05:30 GMT)

