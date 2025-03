Der indische Rupie verliert während der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag an Boden - Der schwächere US-Dollar und die wahrscheinliche Intervention der RBI unterstützen den INR - Investoren warten auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Reden der Fed später am Donnerstag - Die indische Rupie (INR) schwächt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...