EUR/JPY gewinnt an Momentum und nähert sich 161,15 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag - Die Bedenken über Zollrisiken in Japan könnten zum Rückgang des JPY beitragen - Es wird erwartet, dass die EZB auf ihrer März-Sitzung am Donnerstag die Zinssätze senken wird - Das Währungspaar EUR/JPY weitet die Rallye auf etwa 161,15 in der frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...